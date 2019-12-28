Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Fenerbahçe bugün Samandıra'da son antrenmanını yaptıktan sonra Trabzon'a hareket etmeye hazırlanırken, kadro konusunda eksikler can sıkmaya devam ediyor. Serdar Aziz'in sakatlığı nedeniyle stoperde kararsız kalan Ersun Yanal bu mevkide Jailson ile birlikte Gustavo'yu oynatmayı planlıyor.

Yanal ayrıca orta sahada Emre'nin maça yetişme ihtimalinin düşük olması sebebiyle Tolga Ciğerci ve Ozan Tufan'ı oynatmayı planlarken, Deniz Türüç ile kart cezası biten Garry Rodrigues'i de kanatlarda görevlendirmeyi düşünüyor.

İki oyuncuyu da defansa yardım etme konusunda sık sık uyaran Ersun Yanal bu zorlu deplasmanda bu anlamda yaşanacak sıkıntıların telafisinin zor olacağının altını çizerek oyuncularına dikta ediyor.