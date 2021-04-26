Emre Belözoğlu: Sonuna kadar devam edeceğiz

Süper Lig'in 37'nci haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, "Kazandığımız için mutluyum oyunun 3'te 2'sin gerçekten memnun ediciydi. 70'inci dakikadan sonra oyunun hakimiyetine rakibi ortak ettik. Basit 2 gol üstüne yaşanan sıkıntılı dakikalar. Çok daha net ve farklı kazanabileceğimiz maça rakibi ortak ettik. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Oyunu geliştirmeye devam ediyoruz. Kazandığımız için mutluyum. Hedefimizden sapmadan sezon sonuna kadar devam edeceğiz" dedi.

"TEPKİMİ DAHA KONTROLLÜ VEREBİLİRDİM"

Emre Belözoğlu, mücadelenin son dakikalarında rakip takımda görevli biriyle yaşadığı tartışmanın sorulması üzerine, "Ben futbolcuyken de sataşıyordunuz dedim tribüne. Ben teknik adam olarak yeni bir kariyerin başlangıcı içerisindeyim. Böyle baktığımda rakip soyunma odasında bulunan her birey, rakibin kulübesinin arkasında bulunan her bireye karşı bugüne kadar görev aldığım süre içerisinde hiçbir şekilde tutumum olmadı. Maçın son dakikalarında bana bir sataşma oldu. Benimde kendimi tutmam gerekiyordu ama karşılıklı tepki oldu. İstemediğim bir şey bu benim için. Ama Fenerbahçe takımının direktörü olarak bu pozisyondaysam bizlerin bu şekilde sataşmalara maruz kalmamanız gerekiyor. Rakip takım görevli bir kişinin benim takımımdaki bir oyuncuya bu şekilde konuşmaması gerekiyor. Tepkimi daha kontrollü verebilirdim. Bundan dolayı üzgünüm" şeklinde konuştu.

"EROL HOCA KONUSUNDA BİZ YÖNETİMLE BERABER BİR KARAR VERDİK"

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin çok büyük bir camia olduğunu dile getirerek "Fenerbahçe'de kararlar tabii ki alınıyor. Her kararda doğruda olmayabilir. Erol hoca konusunda biz yönetimle beraber bir karar verdik. Kararın o dönem için en doğru zamanda olduğunu düşündüğümüz için verdik. Oyunda gelişme var ama ne olursa olsun biz şampiyon olursak en büyük pay sahiplerinden biri Erol hoca olduğunu söylememiz gerekiyor. Erol hoca döneminde de çok iyi maçlar oynadı takım. Bir karar veriyorsunuz onun karşılığında mutlaka biz de kendi içimizde değerlendirmeler yapıyoruz. Her konuda refleks verebiliriz. O gün kendi inandığımız doğru o süre içerisinde olan şey. Önümüzde önemli maçlara konsantre olmamız gerekiyor" diye konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN HEDEFLERİNE ODAKLANDIM"

Haftaya kazanmaları durumunda Fenerbahçe'de 2010 yılından bu yana en iyi başlangıcı yapacak teknik adam olacağı şeklinde yöneltilen soruya Emre Belözoğlu, "Rakamların beni konumlandırdıkları yer bunlar. Hepimiz insanız, bu durumlar mutlu eder. Benim önceliğim Fenerbahçe'nin başarısı. Kişisel inanın bana bir çok hesabımızı kenara bırakarak göreve soyunduk. Yönetici büyüklerimiz, başkanımız buna şahitlerdir. Ben bana verilen görevi en iyi şekilde yapacağım. Değerlendirmesini sezon sonunda camia, başkan ve ben yaparım gerekirse. Kişisel, şahsi hedeflerinden öte Fenerbahçe'nin hedeflerine odaklanmış durumdayım" ifadelerini kullandı.

"SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİMİZİ SÖYLEDİM"

Emre Belözoğlu, şampiyonluk şansı hakkında, "Herkes kendini favori görüyor, şampiyon olmuş görüyor. Biz sonuna kadar mücadele edeceğimizi söyledim. Biz sonuna kadar bu işin içerisinde olacağız" dedi.

"65-70'TEN SONRA İSTEMEDİĞİMİZ BİR OYUN OLDU"

Fenerbahçe'nin oynadığı futbola değinen Belözoğlu, "Takımın sorumlusu olarak ben oyunun her anından sorumlu kişi olarak söylemem gerekiyor ki, oyunun kontrollü olmamız gereken bir dönemi de var. Daha önce söylediğim röportajlarda da var. Özellikle 65-70'inci dakikadan sonraki oyun istemediğimiz bir oyun. Her ne olursa olsun, her dakikasından, her saniyesinden ben sorumluyum, iyisinden de kötüsünden de. Bu anları düzelteceğiz" diye konuştu.

"MESUT KASIĞINDA AĞRI HİSSETTİ"

Mesut Özil'in durumu ile alakalı soruya cevap veren genç teknik adam, "Mesut bizimle 4-5 gün idmana çıktı, kasığında bir ağrı hissetti. O yüzden böyle bir karar aldık. Önümüzdeki maçlarda maksimum seviyede faydalanmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

"OYUNU İNŞA EDEREK KAZANMAK İSTİYORUM"

Ligin 38'inci haftasındaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşması için önlerinde zamanları olduğunu ifade eden Belözoğlu, şunları söyledi: "Düşünmemiz gereken neyi doğru, neyi yanlış yaptık. Hamleleri konuşacak süre olacak. Benim kendi oyunumdan memnun olduğum anlar var, olmadığım anlar var. Bir oyun inşa etmek çok kısa sürede olmuyor. Ben oyunu inşa ederken kazanmak istiyorum. Bazen istemediğimiz yerlere götürebiliyoruz . Neticesinde kazandık. Olumlu yönde arzu, istek ve enerji yönünde gelişmeler var. Bunlar mutluluk verici. Oyunu gün ve gün geliştirerek maçları kazanarak devam etmek istiyoruz."