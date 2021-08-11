Süper Lig'in genç yıldız adayı, Barcelona'ya transfer oluyor.

Kayserispor'da henüz 15 yaşında Süper Lig'de forma giymeye başlayan Emre Demir'e, şu sıralarda Messi'nin ayrılığıyla gündemde olan Barcelona'dan teklif geldi.

TRT Spor'un haberine göre; Kayserispor ile Barcelona, 17 yaşındaki Emre Demir için prensipte anlaşmaya vardı. Pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların atılması bekleniyor.

KAYSERİSPOR'DAN AÇIKLAMA

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı çıkan haberlerin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Genç yıldızlarımızın transferi ile ilgili yurt içi ve dışından yoğun haberler geliyor. Şu an çok sayıda kulüp ile görüşmelerimiz sürüyor, bu ilgiden cok memnunuz ancak netleşen bir durum yok. Tek doğru kaynak kulübümüzden yapılacak açıklamadır. Beklemede kalalım."