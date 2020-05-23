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HaberlerMagazinEmre Karayel'den sevgilisine romantik doğum günü mesajı - Magazin haberleri
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Emre Karayel'den sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Karantina sürecinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren oyuncu Emre Karayel, sevgilisi Gizem Demirci'nin yeni yaşını, "Aşkım, sevdiceğim, güzel gözlüm iyi ki doğmuşsun" şeklinde romantik bir paylaşımla kutladı

Emre Karayel, Gizem Demirci
HABERTURK.COM

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle, gerekli izolasyon kurallarına uyarak tedbirli davranan oyuncu Karayel, bu süreçte sosyal medya platformlarına ağırlık verdi.

Gün içerisinde vaktini nasıl geçirdiğini takipçileriyle de paylaşan Karayel, bu kez bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Gizem Demirci'nin doğum günü kutladı. Sosyal medya hesabından Demirci ile çekildiği bir kareyi yayınlayan oyuncu, altına şu notu düştü:

ROMANTİK PAYLAŞIM

Aşkım, sevdiceğim, güzel gözlüm iyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın. Gelecek günlerin geçip, gidenleri aratmasın. Sağlık dolu, huzurlu, bereket dolu bir ömrün olsun. Tabi ki de benimle... Güzel günler göreceğiz canımın içi aşkım.

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