Hem Hande’yi hem de Demet’i iğneledi

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kaya, herkesin Ramazan Bayramını kutlayarak bayrama özel bir repertuvar hazırladığını, kendi şarkılarının yanı sıra arabeskten türküye farklı türlerden şarkılarla dinleyicisinin karşısına çıkacağını söyledi.

Bayramın ikinci günü Marmara Ereğlisi'nde halk konseri veren Kaya, binlerce seveniyle beraber hep bir ağızdan şarkı söyleyerek sevenlerine çifte bayram yaşattı. Sahne şovu ve enerjisiyle dikkat çeken Kaya, zaman zaman dinleyicisine büyülü anlar yaşattı.

Enes Batur’un Gerçek Kahraman isimli filmi için özel şarkı yazıp besteleyen sanatçı Emre Kaya, şarkısı ve klibi hakkında da konuştu. Klipte özellikle kadın şiddetinden, hayvanlara ve doğaya yapılan eziyetten çocuk tacizine kadar ülkemizin yaralarına dikkat çektiğini vurguladı. Klibinin sonunda muşta ve beyzbol sopasıyla kötülüklerin peşinden giden Kaya, gerçek hayatta böyle bir durum ile karşı karşıya kalsanız ne yaparsınız sorusuna “Klipte gördüğünüz beyzbol sopası ile gerekeni yapardım” diyerek konu ile ilgili hassasiyetini dile getirdi.

"HER YERDE 1 NUMARA"

“Nasıl Diye Sorma” isimli şarkısının radyolarda en çok çalan ve aynı zamanda telif metreye göre en çok indirilen şarkı olduğunu söyleyen Emre Kaya, başarısı ile ilgili “Biz bu şarkıya kısaca hit diyoruz.” şeklinde konuştu.

Beste fabrikatörü olarak adlandırılan Emre Kaya şarkılarını paylaşmak konusunda cimri misiniz sorusuna ise “Asla cimri biri değilim, şarkılarımı paylaşmaktan yanayım, zamanında birçok hit şarkımı sanatçı dostlarımla paylaştım, paylaşmaya da devam edeceğim. Ben şarkılarımı sanatçının üzerine bir terzi gibi dikerim ve başarısı için elimden geleni yaparım.` diyerek cevap verdi.