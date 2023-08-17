Emre Kocadağ: "Amatör branşlar, sponsorluklarla kendini idare eder hale geldi"

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeleri ile amatör branşlara destek veren kurum, dernekler ve iş insanları Nişantaşı’nda bulunan bir restoranda gerçekleştirilen kahvaltıda bir araya geldi. Organizasyona siyah-beyazlı yöneticiler Engin Baltacı, Emre Kocadağ, Bilgihan Cenk Sürmen, Murat Kılıç, Ali Bayrak, Seyit Ateş, Barış Dillioğlu’nun yanı sıra dernek başkanları ile Beşiktaşlı iş insanları katıldı.

Organizasyonda bir konuşma yapan Emre Kocadağ, "Beşiktaş'ın bugünkü borcunun birçoğu amatör branşlara harcanan paralardır. Branşların kendi kendini idare etmesinden yola çıkarak bu adımı attık. Ama bizim dönemimizde atılan adımlar ve yapılanmalar neticesinde amatör branşları tekrardan kulübe yarar sağlar hale getirmeyi başardık. Geçen seneki sponsorlara destek olanlara teşekkür ediyorum. Branşlar bu sponsorluklarla kendini idare eder hale geldi. Bu mali başarı sporcularımıza da yansıdı ve ciddi başarılar elde ettiler. Burada atılan her adım Türkiye'de ve dünyada ses getiriyor. Markanızı Beşiktaş'a destek olarak tanıtın" diye konuştu.