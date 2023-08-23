Emre Kocadağ: Hakem yüzünden 2 puandan olduk

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaşacağı Dinamo Kiev maçı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kocadağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Hakemlerle alakalı MHK'ye bir başvuru yaptık. Bugün de geri dönüş oldu. Yan hakemin durduğu nokta doğru ama pozisyonu tamamlamadan bayrağı kaldırması VAR protokolüne göre yanlış diyorlar. VAR hakeminin izleyeceği doğru görüntü yok. TFF, her zaman teknoloji ve yapay zekanın şovunu çok iyi yapıyor, dünya standartlarıyla yarıştığımızı söylüyor. Bize bu konuda hava atıyor. Bu yaşanan bir rezalettir. TFF ve yayıncı kuruluşun, görüntü konusunda verdiği cevabı kabul etmiyorum."

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"Bu bir art niyettir. Yan hakeme o bayrağı kaldırtanlar belli. Bu kolu kaldırtanlarla, gerekli kamera teknolojisini oraya yerleştirmeyenler benim için aynı. Aralarında hiçbir fark yok. Bugün itibarıyla hakem yüzünden 2 puandan olduk."

"Bu kamera skandalı bir kez daha yaşandı biliyorsunuz. O zaman da yayıncı kuruluşa gittik. Bize orada kameramız yok diye cevap verildi. Artık top çizgiyi geçmiş, geçmemiş konusunda görüntü yok bahanesine sığınmasınlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Beşiktaş camiasının, taraftarının ayarlarıyla oynamasınlar."

"Biz başkaları gibi 'Elimizde belge var. Onu açıklarız' gibi maceralara girmeyiz. Beşiktaş taraftarı bu yaşananların hesabını sorar. Bunlar hata olarak geçiştirilemez. Cezası verilmeli. Görüntü yok bahanesine sığınmasınlar."

"GÜNDEMİMİZDE SEÇİM YOK"

"Seçim gündemimizde yok. Daha sezon yeni başladı, yeter ki camia bize destek olsun. Biz Beşiktaş'ın hakkını yemeye çalışanlardan hesap sorarız."

STADYUM SPONSORU KİM OLACAK?

"Sponsor noktasında bu ay sonuna kadar haber vereceğiz. O noktada kimsenin kuşkusu olmasın."

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"Ben Beşiktaş'ın iyi niyetle başarılı olmasını isteyen taraftarı anlıyorum. Bizim de hedefimiz, amacımız bu. Ama burada Beşiktaş bir oyuncuya 15-20 milyon euro vermedi diye eleştiri yapmayı anlayamam. Duygusal olarak anlarım ancak sosyal medyada bu konu hakkında bize söylenenleri anlayamam."

"Beşiktaş'ta maaşlar ödenmezken, Ahmet Nur Çebi'yle birlikte biz girdik kapıdan içeri. Sosyal medyadan etkileşim kovalayan kelli felli kişiler bunu unutmasın. Bu durum hiç yakışık almıyor...Taraftar bunu bilsin."

"BU HAYIRSEVER VATANDAŞ KİM?"

"Şu an 'Transfer için para vereceğim' diyen bir Allah'ın kulu olmadı. Öyle bir talebimiz de zaten kimseden olmadı. Başka takımlarda bu var. Futbol, çok ciddi kirli işlerin döndüğü bir yer. Federasyonun, bir araştırma yapması lazım. Bu insanlar kim, kimlerle oturup kalkıyor? Bu transferleri yapan, ismini açıklamak istemeyen hayırsever vatandaşlar kim? Onları da bir görelim. Niye vermişler bu paraları, ne şekilde gösteriliyor bu transferler. Bu soruların cevabını ben arayamam. Devletimiz, bu soruların cevabını zaten biliyordur. Yeri gelince açıklar. Bizim yapabileceğimiz takip etmek."

ANDERSON TALISCA AÇIKLAMASI: TAKİPTEYİZ

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"Taraftarın Talisca için bir beklentisi varsa biz bunu görmezden gelemeyiz. Girişimimizi yaptık ancak kulübü şu an böyle bir durum düşünmüyor. Bizim taraftarımızın böyle bir beklentisi varken, Talisca para için başka bir camiaya gitme refleksi gösterirse, Beşiktaş taraftarı zaten bunu kabul etmez. Oyuncunun Türkiye'ye gelme durumu olursa girişim yapmayız demiyoruz ama oyuncu dün oynamış, golünü atmış. Böyle bir durum olursa takipteyiz zaten."

"SERGIO RAMOS'UN MALİYETİ 15 MİLYON"

"Sergio Ramos'un maliyeti vergiler hariç yıllık 15 milyon euro civarı."

"STOPER TRANSFERİ YAPACAĞIZ"

"Hocamızın stoper bölgesine transfer beklentisi var. Tabii ki transfer yapacağız. Avrupa'da transfer kapandıktan sonra da duruma bakacağız"