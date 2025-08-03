Emtia piyasalarında makroekonomik karışıklık fiyatları dalgalandırdı

Haftanın son işlem gününe kadar piyasalarda, Fed faiz kararı, Fed Başkanı Jerome Powell'ın "temkinli" yönlendirmeleri, Trump'ın imzaladığı tarife kararnamesi fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.

Çarşamba günü Fed'in faizi sabit tutma kararı ve Başkan Powell'ın açıklamaları piyasalarca yakından takip edildi. Powell'ın, tarifelerin bazı malların fiyatlarına daha belirgin yansımaya başladığını söylemesi, eylülde faiz indirimi olasılığını zayıflattı.

Bunula birlikte Trump, perşembe günü bazı ülkelere yönelik gümrük vergilerinde artış öngören kararnameyi imzaladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, kararın ABD'nin ticaret açığını azaltma amacı taşıdığı belirtildi. Kararnameye göre, ülkelere yüzde 10 ila yüzde 41 arasında değişen oranlarda tarife uygulanacak.

Makroekonomik tarafta ise Fed, faizleri yüzde 4,25–4,50 aralığında sabit tutarken, gelecekteki faiz indirimlerine dair net sinyal vermemesi piyasalarda "şahin" algı yarattı ve doların değer kazanmasına yol açtı. Ayrıca, temmuzda beklentilerin üzerinde gelen ADP özel sektör istihdam verisi, Amerikan ekonomisinin dirençli seyrini ortaya koyarak Fed'in sıkı para politikasını sürdürebileceği beklentisini destekledi.

Öte yandan, Çin ile ABD arasında Stockholm'de yeniden başlayan ticaret görüşmeleri ve ek tarifelere 90 günlük ara uzlaşmasının korunma çabaları, ticaret savaşının tırmanmayabileceği yönünde umut verdi.

Bu gelişmeler, istihdam verisine kadar olan süreçte dolar endeksini ve piyasalardaki risk algısını yükselterek, emtia fiyatlamaları üzerinde etkili oldu.

Ancak cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi, ülkede istihdamın zayıfladığına işaret ederken, önceki aylara yönelik revizyonlar durumun göründüğünden daha kötü olabileceğini ortaya koydu.

Temmuzda tarım dışı istihdam, 73 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Bununla birlikte, önceki aylara ait tarım dışı istihdam verilerinde aşağı yönlü revizyonlar yapıldı. Mayıs ayında daha önce 144 bin olarak açıklanan istihdam artışı 19 bine, haziran ayında ise 147 bin olarak duyurulan artış 14 bine revize edildi. Böylece son iki aya ilişkin istihdam kazanımları toplamda 258 bin kişi aşağı yönlü güncellendi.

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Zayıf temmuz verisinin yanı sıra önceki aylara yönelik sert aşağı yönlü revizyonlar, istihdam piyasasındaki yavaşlamanın daha belirgin hale geldiğine işaret ederken, ABD'de resesyon riskine yönelik endişeleri artırdı ve Fed'in eylül ayından başlayarak yıl sonuna kadar en az iki faiz indirimi yapacağı beklentilerini güçlendirdi.