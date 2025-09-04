Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Emziren anneler için süt artırıcı doğal öneriler

        Doğanın şifası: Anne sütünü çoğaltan yiyecekler

        Bebeklerin sağlıklı gelişimi için en önemli besin kaynağı olan anne sütünü artırmak mümkün! İşte annelerin günlük beslenme rutinine ekleyebileceği süt üretimini destekleyen doğal besinler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 11:30 Güncelleme: 04.09.2025 - 11:30
        Anne sütünü artıran mucize besinler!
        Anne sütü, bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı korur. Emzirme döneminde tüketilecek doğru gıdalar, süt üretimini gözle görülür şekilde artırıyor.

        ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİ VE BEBEKLERE SAĞLADIĞI FAYDALAR

        Anne sütü, yenidoğan bebekler için en ideal besin kaynağıdır. Bebeğin büyüme sürecine göre içeriği değişerek ihtiyaçlarını karşılar. Emzirilen bebekler, kısa ve uzun vadeli birçok hastalığa karşı korunur. Araştırmalar, anne sütüyle beslenen bebeklerde tip 1 diyabet, astım, obezite ve ani bebek ölümü sendromu riskinin daha düşük olduğunu göstermektedir.

        Anne sütü sayesinde anneden gelen antikorlar bebeğe geçerek enfeksiyon riskini azaltır ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunur.

        UYARI: Tavsiye edilen besinleri tüketmeden önce doktorunuza danışın!

        EMZİREN ANNELERİN KALORİ İHTİYACI

        Emzirme döneminde annelerin günlük ortalama 500 kalori fazladan alması önerilir. Ancak bu kalorinin sağlıklı ve besleyici gıdalardan karşılanması son derece önemlidir.

        ANNE SÜTÜNÜ ARTTIRAN BESİNLER

        SU

        Anne sütünün büyük kısmı sudan oluşur. Günlük en az 2-3 litre su tüketmek, süt üretimini destekler.

        MADEN SUYU

        Doğal minerallerle dolu maden suyu, vücudun mineral dengesini korur, kan basıncını düzenler ve süt üretimini teşvik eder.

        YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

        Ispanak, ısırgan, karalahana, dereotu, marul, maydanoz, roka ve semizotu gibi yeşil yapraklı sebzeler vitamin ve mineral açısından zengindir. Ayrıca fitoöstrojen içeren bu sebzeler, süt üretimini destekleyen hormonların salgılanmasına yardımcı olur.

        FESLEĞEN

        C ve K vitamini açısından zengin fesleğen, stresi azaltır ve süt üretimini artırır.

        YULAF

        Yüksek demir içeriği ile kan basıncını düzenler, stresi azaltır ve süt kanallarındaki süt akışını kolaylaştırır.

        HAVUÇ

        Beta karoten ve A vitamini bakımından zengin olan havuç, fitoöstrojen etkisi sayesinde süt üretimini artırır ve enerji sağlar.

        PROTEİN KAYNAKLARI

        Kırmızı et, keçi sütü, kefir, köy yumurtası, ev yapımı yoğurt, baklagiller ve humus gibi protein zengini gıdalar, anne için iyi bir enerji kaynağıdır.

        TAHİN

        Günde bir yemek kaşığı tahin, salatalara eklenerek veya pekmezle birlikte tüketilerek süt üretimini artırır.

        SOMON BALIĞI

        Omega-3 bakımından zengin somon, süt üretimini destekleyen hormonların daha aktif çalışmasını sağlar.

        BİTKİ ÇAYLARI

        Rezene çayı, ısırgan otu çayı, papatya ve zencefil çayı süt üretimini artırır. Özellikle rezene çayı, hem anne sütünü artırır hem de bebeğin sindirimine yardımcı olur.

        AMBER ÇAYI

        Demir ve magnezyum açısından zengin olan amber çiçeği çayı, prolaktin hormonunun salgılanmasını destekler ve sindirim sistemine iyi gelir.

        MİNE ÇİÇEĞİ

        Prolaktin ve oksitosin salgısını destekleyen mine çiçeği, sakinleştirici ve uyku düzenleyici özelliklere sahiptir.

        KEÇİ SEDEF OTU

        Anne sütünü artıran önemli bitkilerden biri olan keçi sedef otu, güçlü bir antioksidandır ve sindirim sistemini rahatlatır.

        ÇEMEN OTU

        Kalsiyum, çinko, demir ve bakır bakımından zengin olan çemen otu, süt artırıcı etkisiyle bilinir ve bebeklerdeki gaz sorunlarının giderilmesine yardımcı olur.

        ÇÖREK OTU

        Araştırmalar, çörek otunun anne sütünü artırdığını göstermektedir. Aynı zamanda birçok hastalığa karşı da koruyucudur.

        SUSAM

        Kalsiyum ve faydalı yağlar açısından zengin susam, süt kalitesini ve üretimini artırır.

        KURUYEMİŞLER

        Ceviz, fındık, badem ve kuru incir enerji kaynağıdır. Günde 3-4 ceviz, 8-10 fındık tüketmek süt üretimini destekler.

        KİMYON

        Gaz problemlerini azaltan kimyon, anne sütünü de artırır.

        SARIMSAK

        Bağışıklık sistemini güçlendiren sarımsak, emzirme süresini uzatmaya yardımcıdır.

        BEYAZ ÜZÜM

        Vitamin ve mineraller açısından zengin beyaz üzüm, stres ve yorgunluğu azaltarak süt üretimine katkıda bulunur.

        KAYISI

        Hormonal dengeyi destekleyen kayısı, lifli yapısıyla sindirimi kolaylaştırır.

        KAHVERENGİ PİRİNÇ

        Süt üretimini uyaran hormonları harekete geçirir ve enerji sağlar.

        KIRMIZI PANCAR

        Kan temizleyici özelliği olan kırmızı pancar, anne sütü kalitesini artırır.

        Görsel Kaynak: istockphoto

