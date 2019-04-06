Türk Hava Yolları(THY),İstanbul Havalimanı'na yaptığı son intikal uçuşuyla büyük taşınmasını tamamladı. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu Boeing 777-300 tipi uçak, Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan sonra özel bir rota izledi.

Atatürk Havalimanı üzerinde 'veda' niteliğinde bir tur attıktan sonra uçak, İstanbul'un tarihi yerlerini de kapsayacak şekilde boğaz üzerinden rota izleyerek 'selamlama uçuşu' yaptı. THY uçağı inişinin ardından bir havacılık geleneği olan 'su takı' ile karşılandı.

Atatürk Havalimanı’ndan başlayan taşınma sürecinin son aşamasında 150’nin üzerinde uçak bu kapsamda İstanbul Havalimanı’na geldi. Son uçak ile İstanbul Havalimanı’na gelen Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Türk Hava Yolları tüm filosuyla intikalini yeni havalimanımıza yapmıştır, 13 saatlik rekor bir sürede" dedi.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı Türkiye’nin en büyük havalimanı Atatürk Havalimanı’mızdan, dünyanın en büyük havalimanı İstanbul Havalimanı’mıza inmiş bulunuyoruz. Artık intikal tamamlanmıştır. Türk Hava Yolları tüm filosuyla intikalini yeni havalimanımıza yapmıştır. 13 saatlik rekor bir sürede, planladığımızdan çok daha kısa bir sürede bu işi gerçekleştirmemizde emeği geçen Türk Hava Yolları ailesinin tüm çalışanlarına, TGS’nin tüm çalışanlarına ve Arkas Lojistik’in tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu gece yaklaşık bin 800 personel ile ve 600’den fazla tır ile sürekli sefer yapmak suretiyle sabaha kadar kolayladık ve yüzde 95’ini bitirdik. Hava trafiği bakımından hava trafiği intikallerinden sonuncusunu buraya Boeing 777 ile beraber ekibimizle inerek tamamladık. İstanbul halkına özellikle bize gösterdikleri sabırdan dolayı teşekkür ediyoruz. Geriye kalan intikalimizin yüzde 5’i söz konusu karadan yapılacak. Havadan intikaller tamamlandığı için karadan da son kalan ekipmanlar gelecek ve taşınmamızı tamamlamış oluyoruz. 29 Ekim 2018’den beri zaten 5 aya aşkın bir süredir uçuşlarımızı buradan yapıyorduk. Ama şimdi tüm filo, tüm ekip buradayız. Yeni evimizdeyiz, yuvamızdayız. Bize bu yuvayı hediye edenlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz

5 Nisan gecesi saat 03.00’da başlayan büyük taşınmada son aşamaya gelindi. Karadan taşınan binlerce tonluk malzemenin yanı sıra havada da yoğun bir trafik gerçekleşti. Türk Hava Yolları’na ait 150’den fazla uçak Atatürk Havalimanı’ndan kalkarak boş bir şekilde İstanbul Havalimanı’na ulaştı. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, yolcusuz olarak gelen son uçakla öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Aycı’ya eşi Tuğçe Saatman ve THY’nin yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. İlker Aycı ve beraberindeki heyet, havalimanı apronunda törenle karşılandı.

Terminalde incelemelerde bulundu

Daha sonra terminale geçiş yapan Aycı’yı İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu karşıladı. Samsunlu, Aycı’ya "İyi ki geldiniz, çok uzun süre bekledik, hoş geldiniz" diyerek çiçek takdim etti. Karşılama töreninin ardından Aycı, havalimanı içerisinde incelemelerde bulundu. Burada yolcularla ve havalimanı personelleriyle sohbet eden Aycı, son olarak THY’ye ait olan check-in kontuarlarını ve CIP Lounge’ı ziyaret etti.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Aycı, özellikle ilk kez İstanbul Havalimanı'na geleceklere tavisyelerde bulundu ve havalimanını tanımalarını istedi. İlker Aycı, iç hatta uçacaklara 2 saat ve uluslararası uçuş yapacaklara 3 saat erken gelmelerini tavsiye etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınmasının 45 saatte kazasız bir şekilde tamamlandığını bildirdi.

Bakan Turhan, Twitter hesabından Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınmasına ilişkin yaptığı paylaşımında, "Dünya havacılığına örnek olacak büyük taşınmayı 45 saatte kazasız belasız tamamladık. Bu süreçte çağrımıza olumlu yanıt vererek trafiği aksatmamak için desteğini esirgemeyen İstanbullu hemşirelerime sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.