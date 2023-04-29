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En az 550 çocuğun sperm donörü olan adamın, sperm bağışlaması yasaklandı

Hollanda’nın Lahey kentinde mahkeme, dün Jonathan isimli bir adamın en az 550 çocuğun sperm donörü olduğu gerekçesiyle daha fazla sperm bağışlamasını yasakladı. Mahkeme sperm bağışlamaya devam etmesi halinde Jonathan'ın 100 bin Euro para cezasına çarptırılacağını ifade etti

En az 550 çocuğun sperm donörü olan adamın, sperm bağışlaması yasaklandı
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DHA

Hollanda’nın Lahey kentinde Jonathan isimli 41 yaşındaki bir adamın, 2017 yılında 100’den fazla çocuğun sperm donörü olduğu gerekçesiyle ülkedeki kliniklere bağış yapması yasaklanmıştı. Ancak donör olduğu bir annenin ve bir sivil toplum kuruluşunun Jonathan’ı dava etmesi sonucu, Jonathan’ın ailelere ‘yanlış bilgi vererek’ yurt dışında ve internet üzerinden en az 550 çocuğun sperm donörü olduğu tespit edildi. Mahkeme dün Jonathan’ın, ömür boyu sperm bağışı yapmasını yasakladı.

BÜYÜK ÇAPTA BİR AKRABALIK AĞI, BİLMEDEN ENSEST EVLİLİK VE GENETİK PROBLEMLER YARATABİLİR

Mahkemenin ayrıca Jonathan’ın bağış yaptığı kliniklere, ellerindeki kullanılmamış bağışların yok edilmesi emrini vereceği belirtildi. Jonathan’ın bağış yapmaya devam etmesi halinde 100 bin Euro para cezasına çarptırılacağını vurgulandı.

Mahkeme hakimi yazılı yaptığı açıklamada “Bütün bu ebeveynler, ailelerindeki çocukların, kendilerinin seçmediği yüzlerce üvey kardeşten oluşan devasa bir akrabalık ağının parçası olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kaldı” ifadeleri yer aldı.

Mahkeme ayrıca bu çapta büyük bir akrabalık ağının psikolojik, bilmeden ensest evlilik ve genetik problemler yaratma ihtimaline dikkat çekti.

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