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En Büyük Şaban ne zaman, kaç yılında çekildi? En Büyük Şaban oyuncuları kimler, konusu nedir?

Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden biri olan En Büyük Şaban, bu akşam bir kez daha izleyicilerin karşısına çıkıyor. 1983 yılında çekilen filmin oyuncuları ve konusu ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

En Büyük Şaban ne zaman, kaç yılında çekildi? En Büyük Şaban oyuncuları kimler, konusu nedir?

En Büyük Şaban, Kemal Sunal, Nilgün Bubikoğlu ve Reha Yurdakul’un oynadığı 1983 yıl yapımı Türk filmidir. En Büyük Şaban filminin diğer oyuncuları; Dinçer Çekmez, Kamran Usluer’dir. Filmin senaryosu Suphi Tekniker, yönetmeni Kartal Tibet’tir. İşte En Büyük Şaban filmi konusu ve oyuncuları...

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ KONUSU

Zengin olma hayaliyle köydeki tarlasını satıp, İstanbul'a göç eden Şaban, İstanbul'da amcasının oğlunu aramaya koyulur. Bu sırada başına gelmedik kalmaz, üçkağıtçının biri ona Boğaz Köprüsü'nü satar, ancak o sıralarda tanıştığı görme engelli bir çiçekçi kıza aşık olur ve kızın gözlerinin açılması için elinden geleni canını dişine takarak çabalamaya başlar. Film, Charlie Chaplin'in 1931 yapımı Şehir Işıkları (City Lights) filminden esinlenilerek çekilmiştir.

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal : Şaban
Nilgün Bubikoğlu: Hülya
Kamran Usluer: Faik Bey
Reha Yurdakul: Uşak Kamil
Hikmet Karagöz: Hikmet

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