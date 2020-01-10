Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) 2019 yılı ekim ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. Söz konusu dönemde işsizlik oranı yüzde 13.4 olurken TÜİK, bugüne kadarki en detaylı işgücü istatistikleri haber bültenini yayımladı.

Kurumun yayımladıkları veri setlerinde bir değişiklik olmadı ancak eskiden bültenlerde yer almayan tablolar ve grafiklerle bülten içeriği daha zengin bir hale getirildi.

Örneğin eylül ayı bülteni ve öncesindeki bültenlerde sadece aşağıda yer alan işsizlik ve istihdam oranları grafik şeklinde yer alıyordu:

Bugün yayımlanan ekim ayı bülteninde ise işsizlik ve istihdam oranları tek bir grafikte birleştirilip yanına bir de işsiz ve istihdamda olanlar grafiği eklendi:

Bugün yayımlanan bültende işsizlik ve istihdam oranları bunun yanında farklı yaş aralıklarına göre ayrı grafiklerle sunuldu:

Bunun yanında son bültende ilk defa sektörel istihdam verileri grafikle sunuldu. Sektörel istihdam (Bin kişi),Ekim 2017 - Ekim 2019:

Son olarak TÜİK'in yayımladığı ekim ayındaki bir başka yenilik de işgücünün genel profili tablosu oldu:

TÜİK son bültende yer alan verilerin hepsini bugüne kadar zaten açıklıyordu. Veriler haber bülteninin aşağısında yer alan bölümdeki başlıklara tıklayarak indirilebiliyordu. Ancak yeni olan, haber bülteninin içeriğinin fazlasıyla zenginleştirilmesi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kasım ayında işsizlik rakamlarıyla ilgili değerlendirmesinde istihdam rakamlarındaki artışa işaret etmesiyle işsizlik verileri üzerinde bir tartışma başlamıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AKP PARTİ DÖNEMİNDE İSTİHDAM 9 MİLYON ARTTI

Erdoğan açıklamasında "AK Parti döneminde istihdamın yaklaşık 9 milyon kişi artmasına rağmen işsizlik oranımız yüzde 14 gibi yüksek bir seviyededir. Bu yüksek işsizlik oranının geçtiğimiz yıl yaşadığımız ekonomik saldırının yol açtığı sıkıntıların ötesinde sebepleri var. Eskiden ülkemizde çalışma çağına gelen nüfusun bir kısmı iş aramadığı veya aile işinde çalıştığı için istihdam istatistiklerine girmiyordu. Şimdi eğitim düzeyini yükselmiş olmasının etkisiyle çalışma çağına gelen hemen her kadın ve erkek vatandaşımız iş arıyor. 2002 yılına göre 2018´e kadar olan dönemde işgücüne katılma oranında 3.6 puanlık bir artış yaşandı. Bu oran kadınlarda 6.3 puanı buluyor. Toplam istihdam oranındaki artış 3 puanı bulmasına rağmen, iş gücüne katılımdaki bu yükseliş sebebiyle işsizlik rakamlarımız nispeten yüksek çıkıyor. Bunun sebebi bizim istihdam oluşturamamış olmamız değil, mesele işgücüne katılım oranının eskisine göre fevkalade yükselmiş olmasıdır" ifadelerini kullanmıştı.

TÜİK de son yaptığı değişiklikle haber bülteninde istihdam rakamlarına daha detaylı bir yer vermiş oldu. Yani aslında TÜİK'in yaptığı verilere ulaşımı hızlandırmak ve kolaylaştırmak oldu.

Karşılaştırmak için eylül ayı bültenine buradansabitlink#http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33777#buradan# ulaşabilirsiniz.