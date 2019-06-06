Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

En güzel 'Babalar Günü' hediyesi oğlunu sağlıklı görmek

AA

Antalya'da babasından alınan iliğin vücuduna uyum sağlamasıyla hayata tutunan 14 yaşındaki Sonat Emre Özcan, tam olarak sağlığına kavuşup, babasına en güzel "Babalar Günü" hediyesini vermek istiyor

Sonat Emre Özcan

Antalya'da babasından gerçekleşen 10'da 6 uyumlu ilik nakli ile hayata tutunan Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) hastası 14 yaşındaki Sonat Emre Özcan, sağlığına kavuşarak babasına en güzel " Babalar Günü" hediyesini vermek istiyor.

AA'nın haberine göre; 4,5 yıl önce baş dönmesi ve halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede yüksek riskli "ALL" teşhisi konulan Sonat Emre Özcan için tüm çabalara karşın yüzde yüz uyumlu donör bulanamadı. Bunun üzerine babasından nakledilen iliğin vücuduna uyum sağladığı Özcan'ın tedavi süreci devam ediyor.

Trombosit ve kan ihtiyacı için sık sık hastaneye giden Özcan, bir yıl daha bu şekilde tedavisinin süreceğini söyledi. Evde bilgisayar başında vakit geçirdiğini ya da erken saatlerde sinemaya gittiğini anlatan Özcan, hastalığında riskli sürecin devam etmesi nedeniyle her ortamda bulunamadığını belirtti.

Babası iler arasında güçlü bir bağ olduğunu söyleyen Özcan, nakilden sonra bunun daha da kuvvetlendiğini aktardı.

Hastalığından önce babası ile bilardo, bovling oynadığını, yüzdüğünü anlatan Özcan, şimdi ise daha çok evde birlikte vakit geçirdiklerini belirterek, "Babamla bilardo, bovling oynamayı ve yüzmeyi çok özledim. Babamla tek vücut olduk, ilik kardeşi olduk. Babamın bendeki yeri çok farklı, sağlıklı olmam onun için en iyi hediye olacak." diye konuştu.

"LÖSEMİ İLE MÜCADELE EDEN AİLELERİMİZİ UNUTMAYALIM"

Onur Özcan da oğlunu iyi gördüğü sürece kendisini mutlu hissettiğini belirtti. Babalar Günü'nde kendisine verilecek en büyük hediyenin oğlunu sağlıklı görmek olduğunu ifade eden Özcan, "Onu daha iyi ve daha sağlıklı görmek en büyük arzum. Birlikte iliği tutturmayı başardık ama süreç bitmedi, devam ediyor. Şu an her şey yolunda gidiyor, umarım bu süreci de güzel bir şekilde atlatacağız" ifadelerini kullandı.

İliğin vücuttaki savaşının devam ettiğini vurgulayan Özcan, oğluna 3 haftadır her gün trombosit, 3-4 günde bir de kan verildiğini söyledi.

İnsanlara kök hücre bağışçısı olmaları ve düzenli kan vermeleri yönünde çağrıda bulunan Özcan, bir yandan oğlunun sağlığı ile uğraştıklarını diğer taraftan da kan arayışlarına girdiklerini belirtti. Sosyal medya aracılığıyla kan bulabildiklerini anlatan Özcan, "Stoklar dolu olsa biz de bu arayışları gerçekleştirmeyeceğiz, kafamız daha rahat olacak." diye konuştu.

Sonat Emre ve Öykü Arin Yazıcı gibi Türkiye'de çok sayıda ilik bekleyen çocuk bulunduğunu anımsatan Özcan, "Hasta çocuklarımızı, lösemi ile mücadele eden ailelerimizi unutlayalım. Zor bir süreç, maddi ve manevi her şekilde etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Oğlu ile birlikte yüzmeyi özlediğini dile getiren Özcan, "Oğlumla daha önce yaptığımız birçok etkinliği yapamıyoruz, ama inşallah süreç bitince yapacağımıza inanıyoruz. Oğlumun bisikleti var, 9 yaşından beri 2 ya da 3 kere binebildi, birlikte binemedik. Güzel bir özlem. İnşallah onu da birlikte yapacağız, mutlu bir şekile yaşantımıza devam edeceğiz." sözlerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

O lakap anoreksiyaya sürükledi!
SAĞLIKBale hocasının taktığı lakap hayatını mahvetti!
'Ya bu süreci yöneteceğiz ya da evlatlarımıza yıkıcı sonuçları miras bırakacağız'
SAĞLIK"Dünya için tehlike çanları çalıyor"
Grip sanılan çocuğun akciğerinden fıstık çıktı
SAĞLIKGrip sanıp hastaneye götürmüşlerdi! Akciğerinden bakın ne çıktı. ...
Popüler diyetler hasta edebilir
SAĞLIKDikkat! Bu beslenme tarzı sizi hasta edebilir!
Yüzme esnasındaki kramplara dikkat!
SAĞLIKDenizde kramp girerse işte yapmanız gerekenler...
Eriyip yeniden donan dondurma ishal sebebi
SAĞLIKDikkat! Eriyip yeniden donarsa sakın yemeyin!
Sosyal medyada çocukları etkileyebilecek 128 içeriğe müdahale
SAĞLIKÇocukları etkileyebilecek 128 içeriğe müdahale!
Stresli annelerin erkek bebekleri kısır oluyor
SAĞLIKStresli annelerin erkek bebekleri kısır oluyor!
Sakin bir hayat, Alzheimer riskini artırıyor
SAĞLIKSakin bir hayat yaşayanlara kötü haber!
Her gün 1 bardak meyve suyu içerseniz ne olur?
SAĞLIKHer gün 1 bardak meyve suyu içerseniz ne olur?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X