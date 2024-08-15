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        Haberler Bilgi Gündem En güzel, resimli cuma mesajları ve sözleri: 16 Ağustos 2024 resimli, ayetli, dualı, anlamlı cuma mesajları

        En güzel, resimli cuma mesajları ve sözleri: 16 Ağustos resimli, ayetli, dualı cuma mesajları

        Cuma namazına sayılı saatler kala, cuma mesajları ve sözleri gündemdeki yerini aldı. Sosyal medya üzerinden birbirinize gönderebileceğiniz en yeni, güzel, resimli, kısa, ayetli, hadisli cuma mesajları ve sözlerini sizler için derledik. İşte 16 Ağustos 2024 ayetli, dulalı, anlamlı, resimli cumanız mübarek olsun mesajları ve hayırlı cumalar sözler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 20:49 Güncelleme: 15.08.2024 - 20:49
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        1

        Cuma namazı öncesinde, 'resimli cuma mesajları' en çok araştırılan konuların arasında yer aldı. Bu mübarek günde sosyal mecralar üzerinden sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel, resimli cuma mesajlarını sizleri için bir araya getirdik. İşte en yeni, güzel, resimli, kısa, ayetli, hadisli cuma mesajları ve sözleri...

        2

        HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

        Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!

        3

        Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

        4

        Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

        5

        CUMANIZ MÜBAREK OLSUN SÖZLERİ

        Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun…

        6

        Af dilemekten çekinmeyin, Hiçbir günah Allah’ın Rahmetinden büyük değildir. Hayırlı Cumalar. Selam ve dua ile.

        7

        HADİSLİ DUALI CUMA SÖZLERİ VE MESAJLARI

        Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

        8

        En faziletli günlerden biri de Cuma günüdür” buyurmuş ve bu günde kendisine çok salât ü selâm getirilmesini istemiştir.

        9

        EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI

        Duanızda, inancınızda samimiyet varsa Dertler samimi olup gitmeye niyet ederler. Hayırlı Cumalar

        10

        Bütün güzelliklerin kilidini kendinde bulunduran Rabbim hakkımızda en hayırlı kilitleri aç. Cumamız bayram tadında olsun inşallah.

        11

        Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer gerçekten iman etmiş kimseler iseniz, üstün olan sizlersiniz! Hayırlı Cumalar...

        12

        Öyle bir dua et ki; Günahın tövbeninnbüyüklüğünden ağlasın. Şeytandan Yaradan'a sığın ki, nefsin seni değil, sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar...

        13

        Bütün kapıların anahtarlarını kendinde bulunduran Allah'ım. Hakkımızda en hayırlı kapıyı aç. Hayırlı Cumalar...

        14

        Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar…

        15

        Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

        16

        Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

        17

        Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!

        18

        Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.

        19

        En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.

        20

        Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

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