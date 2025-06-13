"En ideali 400'ü aşkın oy"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan ziyaretinde aralarında Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın da olduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni anayasa çalışmaları ve Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis'te kurulacak komisyon ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci hakkında Meclis'te kurulacak komisyonla ilgili, "Meclis tatile girmeden önce bir komisyon kurulması yönünde beklenti var, neler söylersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu süreç aslında planladığı gibi gidiyor. Önce İmralı’nın açıklama yapması, arkasından örgütün birleşenlerinin bu açıklamaya uyduklarını ifade etmeleri önemliydi. Bundan sonra da siyasetin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi söz konusu. Bu çerçevede tabi ki Meclis’te bir komisyon kurulması en doğal yoldur. Yani siyaset nihayetinde, sadece yasa çıkarmak bakımından söylemiyorum, siyasetin yapılacağı zemin de Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 6 farklı siyasi parti var, 10 tane de parti grubu olmayan partiler var, bütün bunların sözünü söyleyebilecekleri, konuşabilecekleri bir platformun, bir mekanizmanın oluşturulması lazım. Burada çok titiz davranmamız gerekiyor. Ben ilk görüşmemde partilere de ifade ettim, bu konuyla ilgili teklifi olan partilerin de tekliflerini çok süratle olgunlaştırmaları ve sonuçta gerçekten milletin hayrına tarihi bir fırsatı değerlendirmek üzere bu komisyonun görevine başlaması, en kısa süre içerisinde iyi belirlenmiş bir yol haritası içerisinde çalışmaları başlatmamız şarttır."

REKLAM Kurtulmuş, "Yaz arasından önce kurulabilir mi komisyon?" sorusuna da, "Bu tür şeylerde zaman vermek, işi kolaylaştırmak yerine zorlaştırabilir. Mühim olan hem toplumun bu işe hazır hale gelmesi hem Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki siyasi partilerin bu konudaki tartışmalara hazır bir vaziyette olduğunun ortaya konulmasıdır. Sonuçta burada evet, işin bir siyasi tarafı var, hukuki bazı meseleler karşımıza çıkacak. Ama çok daha önemli olan kısmı toplumsal psikolojiyle ilgili kısmıdır. Yani toplumdaki bütün yurttaşlarımız Türkiye’deki Türk, Kürt, hangi kimliğe sahip olursa olsun insanlarımız; evet, iyi bir şey yapılıyor, bu Türkiye’nin hayrına olan bir süreçtir, burada artık bize 50 yıl ayaklarımıza pranga gibi vurulan, emperyalistlerin bu tuzağından Türkiye’nin kurtulması lazım, terörü geride bırakması lazım diyerek destek vereceği bir süreci yönetebilmek, aslolan budur. Onun için tabiri caizse yüz düşünüp bir konuşarak, kılı kırk yararak ve gerçekten bütün toplum kesimlerinin işin içerisinde olabileceği, herkesin gönül rahatlığı içerisinde destek vereceği bir süreci ortaya koymak lazım. Bu süreçte şahsen en temel motto olarak şunu görüyorum. Kürtlerin onuru, Türklerin gururunun korunduğu bir süreci inşallah en güzel şekliyle takip etmemiz gerekiyor. " yanıtını verdi.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI Yeni anayasa çalışmaları hakkındaki soruları da yanıtlayan Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Tekraren söylüyorum, Türkiye’de anayasa yapılacaksa da bunun konuşulacağı yer Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Tabii ki toplumun her kesimi; hukuk camiası, sivil toplum kuruluşları, farklı siyasi partiler herkes bu konuyla ilgili ne biliyorsa, ne teklif etmeyi düşünüyorsa, hangi konuları gündeme getirmek istiyorsa bunların çalışmalarını yaparlar ve gündeme getirirler. Ama sonuçta anayasa, millet adına yapılan bir mutabakat metnidir. Yani A partisinin anayasası, B partisinin anayasası olmaz, partilerin anayasa teklifleri olur. Partiler bu anayasa tekliflerini ortaya koyarlar kimisi şu kadar madde yapar, öteki başka bir şey der ya da bir sivil toplum kuruluşu der ki beni ilgilendiren iki tane madde var bunu teklif ediyorum der. Bütün bu teklifler ortaya çıkarılır, konulur ve sonuçta da Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu konu müzakere edilir. Anayasa yapmak zamanı mıdır, vakti midir? Tam zamanıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 28. Dönemi’nin üzerinde, bunun da tarihi bir yükümlülük olduğu kanaatindeyim. Artık Türkiye’nin gerçekten bazıları şu eleştiride bulunuyorlar. Kaç kere değiştirildi? Evet, kaç kere değiştirildi, ama anayasanın ruhu hala bu metinlerin içerisinde mündemiçtir. Sivil, demokrat, katılımcı, toplumun bütün kesimlerini kapsayan, kuşatan yeni bir anayasaya ihtiyaç vardır. Bu bir fantezi değil; olsa da olur, olmasa da olur diye konuşacağımız bir mesele değil, Türkiye için tabii ki aşması gereken önemli bir demokratik eşiktir. Bu demokratik eşiği aşmanın yolu da yine demokratik olgunluk içerisinde herkesin kendi fikrini tam kamil hale getirmesi ve bunun da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tartışılmasının başlamasıdır."