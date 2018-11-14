12 Kasım'da hayatını kaybeden Stan Lee (1922 – 2018) resimli romanlar yayımlayan küçük bir yayınevini büyük bir medya şirketine dönüştürdü. Marvel deyince akla gelen ilk isimdi... Yazar, editör, yayıncı ve yapımcıydı. 1960'lı yıllardan başlayarak resimli romanlara, süper kahramanlara yenilikçi bir tarz getirdi; ezber bozan, öncü yaklaşımıyla popüler kültürde derin izler bıraktı... Marvel Comics'in resimli romanlarından sinemaya uyarlanan filmlerin sayısı bugün 50'yi geçmiş durumda... Stan Lee'yi anmak için biz de sinema tarihinin en iyi 10 Marvel filmini seçtik. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar'ın yazısı...
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Yenilmezler 2012 (The Avengers) Yönetmen: Joss Whedon.
Süper kahramanlar bir araya gelirse ne olur? Egolar ortaya çıkar ve hiçbirinin süper bir kişiliğe sahip olmadığı anlaşılır. Assolist kaprislerini bırakıp bir ekip olmayı öğrenene kadar kendi zaafları ve zayıflıklarıyla savaşırlar. Süper kahramanları konu alan filmleri, normal insani durumları ele alabildikleri ölçüde başarılı bulurum. Bu filmdeki kahramanlar, egoları, kibirleri ve zaaflarıyla hepimize tanıdık gelen sorunlar yaşıyorlar...
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Yenilmezler’in daha çok birbirleriyle dövüştüğü ve diyaloglu sahnelerin ağırlıkta olduğu ilk bölümdeki dramatik çatışmalar, filmi aksiyon olmanın ötesine taşıyor. İkinci bölümde ise, herkes “assolist egolarını” bir yana bırakıp kötülerle savaşıyor. Aksiyonun güçlü bir mizah duygusuyla birleştiği sağlam bir film.
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Örümcek-Adam 2 2004 (Spider-Man 2) Yönetmen: Sam Raimi.
İlk filmde Peter Parker (Tobey Maguire), büyüme sancılarını bir süper kahramana dönüşerek aşar. İkinci filmde ise süper kahramanlığın kendisi için mutluluğa giden yol olmadığını anlar. Tam aksine, iyi bir kahraman olmak onu daha çok sorun ve sorumlulukla karşı karşıya bırakmaktadır...
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Âşık olduğu Mary Jane (Kirsten Dunst), yakın arkadaşı Harry (James Franco) ve genel olarak toplumla arası hiç iyi değildir. Sorunun büyük oranda yine kendisiyle, kendi kararlarıyla ilgili olduğunu anlar.
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Bu arada, dâhi bilimadamı Doktor Octavius'u (Alfred Molina) da durdurmak zorundadır. İyi bir devam filmi olmanın ötesinde psikolojik boyutuyla gelmiş geçmiş en iyi süper kahraman öykülerinden biri.
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Iron Man 2008 Yönetmen: Jon Favreau.
Silah üreticisi, zengin işadamı, teknoloji dehası benmerkezci, kibirli Tony Stark'ın barış yanlısı bir süper kahraman haline gelmesinin öyküsü... Janrın tarihinde daha önce kimsenin girmediği sularda dolaşan, mühendislik, teknoloji ve sermayeyle süper kahramanlık arasındaki ilişkileri keşfe çıkan bir film. Politik içeriğinin yanı sıra aksiyon olarak da gayet iyi...
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Bir başka önemli özelliği de, bugün 20 filmlik bir külliyata ulaşan, iç içe geçmiş hikâyelerden oluşan Marvel Sinema Evreni'ni (Marvel Cinematic Universe) başlatan ilk film olması... Iron Man'i canlandıran Robert Downey Jr.’ın kariyerinin bittiğini söyleyenlerin bu filmin başarısıyla birlikte sustuklarını hatırlatalım. “Bir Superman değil” denen Iron Man, bugün Marvel Evreni’nin vazgeçilmez karakterlerinden biri artık...
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X-Men: Birinci Sınıf 2011 (X-Men: First Class) Yönetmen: Matthew Vaughn.
Film, 1944'de Nazi işgali altındaki Polonya'da açılıyor ve Soğuk Savaş'ın zirveye çıktığı 1962 Küba Füze Krizi'ne kadar ilerliyor. Ama en önemlisi, duygusal olarak sarıyor seyirciyi. Yaşıtları gibi büyüme sancıları çekerken, toplum tarafından dışlanan genç mutantların halleri, dokunaklı olabiliyor. Magneto, henüz madeni parayı dahi hareket ettiremeyen bir çocuk. "Mystique", ergenlik çağında özgüvensiz bir genç kız. Saçlarını kaybetmemiş, belden aşağısı sağlam Charles Xavier ise iyi niyetli genç bir bilim adamı.
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İnsanlarla mutantlar arasındaki temel meselede Xavier ile Magneto'nun karşıt kutupları temsil etmesinin nedenleri, belki de en iyi bu filmde berraklaşıyor. Magneto'nun insanlara karşı duyduğu nefret ile 20. yüzyıl tarihi arasındaki bağ başarıyla kuruluyor. Yönetmen Matthew Vaughn'un öyküyü “retro” tarzında bir görsel estetikle anlatması da çok doğru bir seçim.
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Galaksinin Koruyucuları 2014 (Guardians of the Galaxy) Yönetmen: James Gunn.
1988’de bizim dünyamızda açılıyor film. Walkmen’inde “karışık kaset” (Awesome Mix Vol. 1) dinlerken tanıştığımız küçük Peter Quill, annesini kaybettiği gece, uzaylılar tarafından kaçırılıyor. Olaylar galaksinin uzak köşelerinde geçse de, “karışık kaset” öyküyü hep dünyamıza bağlıyor. Herkesin küçük bir kürenin peşinde koştuğu öykü, klişeler yığınından ibaret. Filme asıl ruhunu veren, “beş benzemez karakter” arasındaki ilişkiler.
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Yersiz, yurtsuz ve ailesizler. Bir çeşit “kaybedenler kulübü”ne benziyorlar. Toplum tarafından dışlanmış durumdalar ve yasadışı işlerle ilgileniyorlar. Gerçek bir kahraman olmanın yolunun birey olmaktan geçtiğini vurgulayan “Galaksinin Koruyucuları”, birey olmak için toplum dışı kalmaktan korkmamak gerektiğinin altını çiziyor. Bilgisayar kökenli görüntülerin üstüne düşen 70’li yılların nostaljik şarkılarını da unutmayalım.
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Kaptan Amerika: Kış Askeri 2014 (Captain America: Winter Soldier) Yönetmen: Anthony ve Joe Russo.
Filmin en hoş yanı; Kaptan Amerika’yı milliyetçiliğinin son demlerinden kurtarması ve bunu serinin ruhunu koruyarak, hatta nostaljik dokunuşlarla başarması... “Güçle, tehditle barış, özgürlük gelmez” diyen Kaptan Amerika (Chris Evans), alet olduğu geçmiş operasyonları ve “müzelik kişiliği”ni sorgulamaya başlarken, bağlı bulunduğu SHIELD kurumu içindeki “paralel yapılanma”nın hedefi olarak buluyor kendini.
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Böylece devletle bağlarını koparan süper kahramanımız Kara Dul (Scarlett Johansson) ve Falcon (Anthony Mackie) ile birlikte dünya barışı için faşist bir örgüte karşı savaşmaya başlıyor. Finalde devletin ikiyüzlülüğüne yapılan vurgularla serinin en anti-militarist ve liberal filmlerinden biri çıkıyor ortaya. Sertliği, hızlı ve zarif bir koreografiyle birleştiren yönetmen Russo biraderler de seriye yeni bir hava getiriyor.
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X-Men: Geçmiş Günler Gelecek 2014 (X-Men: Days of Future Past) Yönetmen: Bryan Singer.
Film karanlık bir gelecek tasviriyle açılır. Sentinel adlı yenilmez robotlar mutantları yok etmek için tüm güçleriyle saldırırlar. Savaşta fiziksel gücün ve yenilmezliğin simgesi efsane mutantların çaresiz kaldığı anlara tanık oluruz. Savaş sahnesine artık büyük güçler değil, becerileri çok daha fazla işe yarar hale gelmiş minyon genç kız mutantlar çıkmıştır.
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İşte böyle bir anda mutantları kurtarma sorumluluğu, zaman yolculuğu yapması gereken Wolverine'in sırtına yüklenir. Geleceğin karanlığıyla 1970'lerin renkli dünyasını karşı karşıya getiren, ABD yakın tarihiyle ilgili politik alt metinleri ihmal etmeyen şahane bir bilimkurgu öyküsü...
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Yenilmezler: Ultron Çağı 2015 (Avengers: Age of Ultron) Yönetmen: Joss Whedon.
Iron Man/Tony Stark, dünya barışını korumak isterken canavarlaşan yapay zekâ Ultron’u yaratır. Ultron, kendisine karşı çıkan Yenilmezler ekibinin kibrini yerle bir eder. Süper kahramanların özlemleri ve korkuları üzerine bir film... Fiziksel güç ile savaş konusunda hepsi sağlam ama iç dünyalarında kırılgan, umutsuz ve endişeliler. Thor, Kaptan Amerika ve Black Widow’un bilinçdışındaki acılarla yüzleştiği sahneler önemli... Hulk öykünün en trajik kişiliği.
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İçlerinde Maximoff’un zihin kontrolüne karşı koyabilen tek kişinin aile babası olması tesadüf değil. Çünkü köksüzlük ve yalnızlık hepsinin ortak sorunu. Black Widow ile Hulk arasındaki aşk filmin hüzün yükünü artıran bir yan öykü. Senaryo ve yönetmenliğin başarısı, gösterişli, tempolu bir aksiyon sinemasının satır aralarına politik ve psikolojik alt metinleri yerleştirebilmesi...
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Deadpool 2016 Yönetmen: Tim Miller.
İlk sahnede taksinin içinde gördüğümüz kişinin gerçek bir süper kahraman olduğuna inanmak zor. Wolverine’den bile üstün iyileşme gücü kadar mizahi zekâsıyla birleşen muhteşem gevezeliğiyle de etkiliyor bizi. Salonla beyazperde arasındaki hayali “dördüncü duvarı” yıkarak seyirciyle sohbet etmesini unutmayalım...
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Harika aksiyon sahneleri içeren “Deadpool” aynı zamanda kara komedi türünde bir süper kahraman filmi. Eğlenceli de olsa karanlık, hatta gerçekçi denebilecek bir atmosferi var. Ama Deadpool’un Vanessa’ya olan tutkulu aşkı her şeyi aydınlatıyor. Deadpool’un aşk konusunda kırılganlığı ve maskeyle simgelediği özgüvensizliği ise onu gerçekçi bir karakter haline getiriyor.
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Logan 2017 Yönetmen: James Mangold.
Mutantların artık doğmadığı 2029 yılındayız. Mutantlar savaşı çoktan kaybetmiş ve tümüyle geri çekilmiş durumdalar... Logan (Hugh Jackman), limuzin şoförlüğü yapıyor. Profesör Xavier (Patrick Stewart), çölde delik deşik bir su tankının içinde saklanıyor. Bakıcısı ise gün ışığından kaçan Caliban (Stephen Merchant). Bütün bu karanlık içindeki tek ışık ise11 yaşındaki gizemli kız Laura (Dafne Keen). Filmde insanların hali de pek parlak değil.
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Bir tek çocukların aklı başında görünüyor. X-Men, en başından beri derin devletin günahlarını konu alan bir seridir. Yeni filmde de Doktor Frankenstein’ı aratmayan bilim adamı Dr. Rice’ın (Richard E. Grant) korkunç biyolojik deneylerine şahit oluyoruz. Karanlık, karamsar ve trajik hikâyesiyle hem X-Men serisinin hem de Marvel filmlerinin en iyilerinden biri.
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