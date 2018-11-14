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X-Men: Birinci Sınıf 2011

(X-Men: First Class) Yönetmen: Matthew Vaughn.

Film, 1944'de Nazi işgali altındaki Polonya'da açılıyor ve Soğuk Savaş'ın zirveye çıktığı 1962 Küba Füze Krizi'ne kadar ilerliyor. Ama en önemlisi, duygusal olarak sarıyor seyirciyi. Yaşıtları gibi büyüme sancıları çekerken, toplum tarafından dışlanan genç mutantların halleri, dokunaklı olabiliyor. Magneto, henüz madeni parayı dahi hareket ettiremeyen bir çocuk. "Mystique", ergenlik çağında özgüvensiz bir genç kız. Saçlarını kaybetmemiş, belden aşağısı sağlam Charles Xavier ise iyi niyetli genç bir bilim adamı.