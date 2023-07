HABERTURK.COM

IMDb puanı en yüksek Hollywood filmleri, sürekli güncellenen bir liste olduğu için kesin bir sıralama vermek zordur. Ancak genel olarak en iyi Hollywood filmleri şunlardır:

"The Godfather" (1972)

"The Godfather" (1972), Francis Ford Coppola tarafından yönetilen ve Mario Puzo'nun aynı adlı romanından uyarlanan bir film olarak bilinir. Film, Amerikan mafya ailesi Corleone'lerin hikayesini anlatır. Film, Don Vito Corleone (Marlon Brando) liderliğindeki Corleone ailesinin gücü, itibarı ve suç dünyasındaki etkisini ele alır. Hikaye, Corleone ailesinin en küçük oğlu Michael Corleone'nin (Al Pacino) yükselişini ve ailenin içinde yer alışını takip eder.

Olağanüstü performanslar, zengin karakter gelişimi ve unutulmaz sahnelerle dolu olan "The Godfather", tüm zamanların en çok izlenen Hollywood filmleri arasında bir başyapıt olarak kabul edilir.

"The Dark Knight" (2008)

"The Dark Knight" (2008), Christopher Nolan tarafından yönetilen ve DC Comics'in Batman karakterine dayanan bir süper kahraman filmidir. Gotham City'yi tehdit eden kaos ve suçla mücadele eden Batman'in hikayesini anlatır. Film, Batman (Christian Bale) olarak bilinen Bruce Wayne'in, şehri tehdit eden suçlulara karşı savaşını sürdürdüğü bir dönemde geçer. Ancak Gotham City'nin suç dünyası, Joker (Heath Ledger) adında psikopat bir suçlunun ortaya çıkmasıyla birlikte daha da tehlikeli bir hal alır. Heath Ledger'in Joker performansı, unutulmaz bir şekilde övgü almış ve oyuncuya En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında bir Akademi Ödülü kazandırmıştır.

"Pulp Fiction" (1994)

"Pulp Fiction" (1994), Quentin Tarantino tarafından yazılan ve yönetilen kült bir suç filmidir. Film, farklı karakterlerin birbirleriyle kesişen hikayelerini anlatır. "Pulp Fiction", vizyona girdiği dönemde büyük bir etki yaratmış ve hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından övgüyle karşılanmıştır. Film, döneminin efsane Hollywood filmlerinden biri olarak kabul edilir ve birçok ödül kazanmıştır, bunlardan biri de En İyi Senaryo dalında Quentin Tarantino ve Roger Avary'ye verilen bir Akademi Ödülü'dür.

"Fight Club" (1999)

"Fight Club" (1999), Chuck Palahniuk'un aynı adlı romanından uyarlanan David Fincher tarafından yönetilen bir filmidir. Film, modern toplumun tüketim kültürüne ve bireyselliğin sınırlarına eleştirel bir bakış sunar. Hikaye, isimsiz bir ana karakter (Edward Norton) üzerinden ilerler. Ana karakter, sıkıcı bir ofis işinde çalışan bir sigorta müfettişidir ve hayatından memnuniyetsizlik duyar. Hayatına renk katmak için çeşitli destek gruplarına katılmaya başlar ve bu gruplarda insanların acılarını paylaşarak rahatlama bulur. Ancak hayatı, karizmatik ve anarşist Tyler Durden (Brad Pitt) ile tanıştıktan sonra tamamen değişir. "Fight Club", karmaşık bir kurguya sahip olup gerilim dolu sahneleri, beklenmedik olayları ve dikkat çekici bir sonuyla izleyicileri şaşırtır.

"The Lord of the Rings: The Return of the King" (2003)

"The Lord of the Rings: The Return of the King" (2003), Peter Jackson tarafından yönetilen ve J.R.R. Tolkien'in aynı adlı epik fantastik roman serisi "Yüzüklerin Efendisi"nin üçüncü ve final filmidir. Film, Orta Dünya'da geçen bir hikayeyi anlatır. Frodo Baggins (Elijah Wood) ve sadık dostları, Yüzük Kardeşliği olarak bilinen bir grupla birlikte, Yüzükleri Kontrol Etmek İsteyen Karanlık Efendi Sauron'un hükümranlık yüzüğünü yok etmek için tehlikeli bir yolculuğa çıkarlar. "The Return of the King", 11 Akademi Ödülü kazanmış olup en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi uyarlanmış senaryo dahil olmak üzere birçok kategoride ödüllendirilmiştir. Aynı zamanda, izleyiciler ve eleştirmenler tarafından da büyük bir başarı olarak kabul edilmiş ve "Yüzüklerin Efendisi" üçlemesinin unutulmaz bir parçası olarak yerini almıştır. Ek olarak bu seri Netflix Hollywood filmleri arasında yer almaktadır.

"The Matrix" (1999)

"The Matrix" (1999), Lana Wachowski ve Lilly Wachowski (o dönemde The Wachowski Kardeşler olarak bilinirler) tarafından yazılan ve yönetilen bir bilim kurgu filmidir. Film, Neo (Keanu Reeves) adlı bir bilgisayar programcısının sıra dışı bir gerçekliği keşfetmesiyle başlar. Neo, gizemli bir şekilde Morpheus (Laurence Fishburne) adında biriyle tanışır ve gerçek dünyanın aslında bir yapay zeka tarafından kontrol edilen bir simülasyon olduğunu öğrenir. Bu simülasyona "Matrix" denir.

"The Matrix", hem gişede büyük bir başarı elde etmiş hem de eleştirel olarak övgü almıştır. Film, sinema tarihinin en iyi Hollywood filmleri arasında yer almış ve bir kült fenomen haline gelmiştir. Matrix üçlemesinin ilk filmi olarak, bilim kurgu ve aksiyon severler arasında unutulmaz bir yapıt olarak kabul edilir.

