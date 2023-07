En iyi Keira Knightley filmi önerileri - Keira Knightley sevilen filmleri listesi Keira Knightley, 26 Mart 1985 tarihinde İngiltere'de doğan başarılı bir İngiliz aktristir. Birçok unutulmaz karakteri canlandırmış ve büyük bir hayran kitlesi edinmiştir. Knightley, 1990'ların sonunda oyunculuk kariyerine başlamıştır. İlk çıkışını "Star Wars Episode I: The Phantom Menace" filmiyle yapmıştır. Ancak gerçek çıkışını "Bend It Like Beckham" ve "Pirates of the Caribbean" serisiyle yapmıştır. Özellikle "Pirates of the Caribbean" serisinde Elizabeth Swann karakteriyle dünya çapında tanınmış ve geniş bir hayran kitlesi edinmiştir.