'En İyi Yönetilen Şirketler' belli oldu!

Deloitte Private tarafından uygulanan ‘En İyi Yönetilen Şirketler’ programı kapsamında ödüllendirilen şirketler açıklandı.

20 ülkede uygulanan ve Türkiye’de ikinci kez düzenlenen programa, yıllık 25 milyon TL’nin üzerinde ciroya sahip, beş yaşından büyük, 25 ve üzeri çalışanı olan, kontrolü Türkiye’de kurulu şirket veya Türk vatandaşı şahıslara ait olan ve halka açık olmayan şirketler başvurabiliyor.

Şirketlerin gönüllülük esasına göre katıldığı programa, geçen yıl da 67 şirketin başvurduğu aktarıldı.

Yapılan açıklamaya göre, başvuran 95 şirketten 37’sinin finalist olarak jüri karşısına çıkarken, Logo Yazılım’ın sponsorluğunda gerçekleştirilen programda Koç Üniversitesi akademik destekçi, BCCT, TAİDER, TİDE, Türkonfed ve TKYD ise iş ortakları olarak destek vermiş durumda.

Öte yandan, aday şirketlerin Ümit Boyner, Ali Sabancı, Batu Aksoy, Ebru Özdemir, Hamdi Akın, M. Buğra Koyuncu, Orhan Turan, Umran İnan ve Zeynep Bodur Okyay'ın yer aldığı jüri tarafından değerlendirildiği bildirildi.

Jürinin strateji, yetkinlik ve inovasyon, kültür ve adanmışlık, yönetişim ve finansallar olmak üzere dört ana başlıkta incelediği 37 finalist şirketin ‘En İyi Yönetilen Şirketler’ unvanını almaya hak kazanan 15’i ise, 2M Kablo, Arzum Elektrikli Ev Aletleri, Ege Kimya, Ekin Kimya, Epsan, Gün+Partners, Kırpart A.Ş., METYX Composites, Onurcan Ambalaj, Petroyağ Endüstriyel Yağlar, Sönmez Transformatör, Sun Tekstil, Transorient, Turaş Gaz Armatürleri, VSY Biyoteknoloji ve İlaç olarak açıklandı.

'TOPLAM 1000 SAAT İNCELENDİLER'

Programın, iyi yönetim prensiplerinin uygulanması konusunda şirketlere yol gösterici olmasını hedeflediklerini kaydeden Deloitte Private Türkiye Lideri Ali Çiçekli, "Yöneticilerimizden oluşan 23 Deloitte koçu, finalist şirketleri 360 derece analizlerle toplam 1000 saat inceledi. Bu süreçte ulusal firmalarımızın, uluslararası standartlarda iyi yönetim mekanizmaları üzerine farkındalıkları artıyor, iyi yönetim konusunda gelişim alanları belirleniyor ve bu alanları güçlendirme konusunda firmalar destekleniyor" dedi.

Çiçekli, 20 ülkede uygulanan Best Managed Companies programının 2025 yılına kadar 50 ülkede uygulanmasının hedeflendiğini kaydederek, "Ülkelerinde bu unvana hak kazanan firmaların diğer ülke kazananlarıyla rekabet edeceği 'Global Best Managed Companies Programı'nın da 2022’de hayata geçirilmesi planlanıyor" diye konuştu.

Çiçekli, Türkiye'de programa dahil olan şirketlerin, yurtdışındakiler ile aynı kriterlere göre değerlendirildiğini kaydetti.

Programa dahil olan firmalardan yabancı şirketler ile stratejik ortaklığa gidenler olduğu gibi satılanların da olduğu belirten Çiçekli, "Geçen sene ödül alan ve uluslararası taşımacılık alanında faaliyet gösteren ASAV firması, 2019 Ağustos ayında Hong Kong merkezli Kerry Logistics firmasına satıldı. Bu sene ödül alan firmalardan Ekin Kimya da yabancı firmaların çok ilgilendiği bir firmaydı. Ödül alması ile eş zamanlı olarak hisse devri için Belçika merkezli Azelis firmasıyla anlaştıkları haberi geldi, devir Rekabet Kurulu’nun onayını takiben gerçekleşecek" bilgisini paylaştı.

Deloitte Private Türkiye Lideri Ali Çiçekli, programa çeşitli sektörlerden ve bölgelerden katılım olduğunu fakat en çok kimya, otomotive ve lojistik sektörlerden ilgi aldıklarını aktardı.

Çiçekçi, programdaki şirketlerin daha çok Ege, Marmara, Bursa ve İstanbul'da faaliyet gösterdiğini ve Anadolu'dan katılan şirketlerin ise programdaki tüm şirketlerin yüzde 20'sini oluşturduğunu kaydederek, bu oranı artırmak istediklerini belirtti.

'BİR ŞİRKETİN SATILMASI ÖMRÜNÜ ARTIRIR'

Program hakkında açıklamalarda bulunan jüri üyelerinden Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, "Programın şirketleri kurumsal ve yönetimsel anlamda yönlendirmesi, benim anlayışıma göre satılabilir hale gelmeleri açısından çok önemli. Çünkü eninde sonunda şirketlerin hisse senetleri bir değer ifade edebilmeli. Şirketin değerini maksimuma yükseltmek için bu tür programlardan geçmek çok önemlidir" dedi.

Programdan alınan belgelerin orta ölçekli şirketler için bir kalite belgesi niteliği taşıdığını söyleyen Akın, "Bu da şirketlerin değerini artırıyor. Bir şirketin satılması onun ömrünü uzatır. Dünyadaki 200-300 yıllık şirketlerin sırrı budur" ifadesini kullandı.

'KUŞAKLAR ARASI GEÇİŞ EN BÜYÜK SORUN'

Program dair değerlendirmelere bulunan bir diğer jüri üyesi Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Orhan Turan da, "Türkiye'deki şirketlerin yüzde 98'i aile şirketi. Bu kapsamda, ülkemizdeki şirketlerin en büyük sorunlarından biri kuşaklar arası geçiş. Bir sonraki kuşağın hazırlanmaması, şirketi, patrona endeksli bir şirket haline dönüştürüyor. Kurumsal yönetim ve küresel rekabet gücü gibi faktörler programın önemini oluşturuyor" dedi.

Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Akın Sertcan da, aile şirketlerinde geliştirilmesi gereken yönler olarak kurumsallaşma ve global pazarlarda rekabete uyum sağlama gibi konuları gördüklerini ifade etti.

Sertcan, programın katılan şirketlerin güçlü ve geliştirilmesi gereken yanlarının analiz edilmesine katkı sağladığını kaydetti.