Bir finans şirketinden tüm "korkuseverlere" çağrı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

FinanceBuzz adlı finans şirketi, şimdiye kadarki en korkunç 13 film olarak belirledikleri listedeki filmlerini izlemesi için bir kişiyi işe alacağını ve aynı zamanda kişinin kalp atış hızının ölçüleceğini söyledi.

CNN’in aktardığı habere göre şirket açıklamasında “Yaklaşan ‘ürkütücü sezonun şerefine', şirket olarak yüksek bütçeli korku filmlerinin düşük bütçeli korku filmlerinden ‘daha güçlü korkular’ sağlayıp sağlamadığını öğrenmek için can atıyoruz." dedi.

26 Eylül’e kadar son bulacak “Korku Filmi Nabız Analisti” iş başvurusunun kazananı, 9 Ekim-18 Ekim tarihleri ​​arasında şu filmleri izlemesi gerekiyor:

Testere 4, Dehşet Sokağı, Sessiz Bir Yer, Sessiz Bir Yer 2, Şeker Adamın Laneti, Ruhlar Bölgesi, Lanet, Kapan, Arınma Gecesi, Cadılar Bayramı (2018), Paranormal Aktivite, Annabelle, Blair Cadısı.

Şirket işe alacağı kişiye aynı zamanda 50 dolarlık bir hediye kartı verecek ve kalp atış hızını ölçen teknoloji aleti Fitbit gönderecek…