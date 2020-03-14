HABERTURK.COM

İngiltere'de yeni doğan bir bebekte koronavirüse rastlandı. Doğumdan 30 saat sonra koronavirüs teşhisi konulan bebeğe, virüsün anneden mi yoksa doğum sırasında mı bulaştığı araştırılıyor.

İngiltere'de yeni doğan bir bebeğin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bebek, dünyanın en küçük koronavirüs vakası... Başkent Londra'da bir anne, hamileliğinin son günlerinde zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. Doğumdan sonra genç kadının koronavirüse yakalandığı belirlendi. Test uygulanan bebeğe 30 saat sonra koronavirüs teşhisi konuldu.

Annenin durumunun bebeğe göre daha ağır olduğu paylaşıldı. Bebek ile anne farklı hastanelerde tedavi görüyor. Doktorlar, bebeğin virüsü doğum sırasında mı yoksa rahim yoluyla mı kaptığını araştırıyor.

Ülkede koronavirüsten ölen çocuk bildirilmedi. Bilinen en küçük koronavirüs kurbanı ise İran'dan... Ülkede 3 yaşındaki bir lösemi hastası çocuğun virüsün yol açtığı hastalık yüzünden hayatını kaybettiği açıklanmıştı.