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'En modern hal'in önü açıldı

Türkiye'nin 'en modern hal'i olacağı savunulan Tuzla Aydınlı Sebze ve Meyve Hali için İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nden yeni bir karar çıkartıldı. Halin yapılacağı alandaki hurdacıları çıkartmak amacıyla bir başka yerdeki arazi için imar planı değişikliği yapıldı. Hurdacılar nedeniyle geciken projenin, yapılan değişiklik ile önü açılmış oldu.

08.10.2018 - 16:53 | Güncelleme:

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre İBB'nin eski başkanı Kadir Topbaş zamanında 2011 yılında gündeme gelen, ihalesi geçen yıl yapılan Tuzla Aydınlı Sebze ve Meyve Hali'nin nihayet yapımına başlanabilecek. Halin yapılacağı alanda bulunan "Geri Dönüşümcüler Küçük Sanayi Sitesi" (hurdacılar) için yer bulunmasında yaşanan sıkıntı nedeniyle projesinin uygulaması da gecikmişti.

İBB Meclis gündemine geçtiğimiz günlerde gelen bir imar planı değişikliği teklifi ile hurdacıların taşınacağı yeni yer de bulunmuş oldu. Tuzla Tepeören Mahallesi 1136 nolu parselin imar planı değiştirilerek, hurdacıların taşınması sağlanacak. Söz konusu imar planı değişikliği teklifi İBB Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edildi.

AYDINLI HALİ 7 YILDIR GÜNDEMDE

İBB, Ataşehir'de bulunan sebze ve meyve halini Tuzla Aydınlı'ya taşımak için ilk çalışmalara 2011 yılında başladı. Aynı yıl yapılan hal ile ilgili danışanlık ihalesini Arima Mimarlık almıştı. 2016 yılında yapılan uygulama projelerinin ihalesini de aynı firma üstlenmişti. Her iki ihalenin toplam bedeli 8 milyon 650 bin 800 TL tutmuştu.


Söz konusu "Tuzla Hal Binası İnşaatı"nın ihalesi ise geçen yıl haziran ayında yapıldı. İhaleyi 548 milyon 395 bin liraya İnterkar Yapı + Dido-Ray Yapı + Metaleks İnşaat iş ortaklığı kazanmıştı. Sözleşmeye göre hal inşaatının 460 günde tamamlanması gerekiyor. Yaklaşık 450 bin metrekarelik bir alana kurulacak olan yeni hal, İstanbul Bayrampaşa'da bulunan Sebze ve Meyve Hali'den daha büyük olacak. Eski Başkan Topbaş 2016 yılında "Dünyaya örnek olacak bir hal projesi yapacağız" demişti.

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