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Son zamanlarda giderek artan bir sıklıkla gündeme gelen şiddet haberleri ve görüntüleri toplumsal ruh sağlığını da olumsuz yönde etkiliyor. Kitle iletişim araçlarının çok fazla yaygınlaştığı günümüzde hemen her köşe başında olan bitenden haberdar oluyor ve bu şiddet görüntülerine maruz kalıyoruz. Bu tür olaylar mı çok arttı yoksa bilinirlikleri mi, tartışılır...

Ancak ortada bir şiddet problemi olduğu çok açık... Peki şiddetin en önemli nedenlerinden biri olan öfke nedir, neden ve nasıl kontrol edilmelidir? Kişi öfkeli olduğunu ve profesyonel yardım alması gerektiğini nasıl anlar? Şiddet olaylarının bu kadar çok gündeme gelmesinin toplum üzerindeki etkileri nelerdir?

Uluslararası Bilişsel Terapiler Birliği Başkanı Psikiyatrist Prof. Dr. Mehmet Sungur ve Psikiyatrist Doç. Dr. Elif Mutlu tüm bu soruların yanıtlarını ve görüşlerini haburturk.com ile paylaştı...

Prof. Dr. Sungur dünyada en önlenebilir ölüm nedeninin şiddet olduğunu belirtirken, Doç. Dr. Mutlu öfkeyi çok fazla kontrol etmenin, bastırmanın da yaratacağı sorunlara dikkat çekti...