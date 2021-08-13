Geçtiğimiz ay temmuz ayında ilk çocuğunu kucağına alan Özkan'ın kızı oldu. Bebeğine İpek adını veren 26 yaşındaki oyuncu, doğum öncesi çekilen bu kareyi, sosyal medya hesabından, "En duygusal ve heyecanlı ayrılıktı. Allah'ım ayırmasın bir daha..." sözleriyle paylaştı.