Yıkıcı depremler konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye, aktif tektonik hareketlerin güçlü olduğu bir sahada yer alıyor. Bu sebeple AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç?’’ sorularını gündeme taşıyor. 17 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün meydana gelen irili ufaklı tüm depremlerin verilerine ulaşabilirsiniz.