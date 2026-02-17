Canlı
        Haberler Bilgi Gündem EN SON DEPREMLER LİSTESİ 17 ŞUBAT 2026: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? Son dakika depremler

        Son depremler listesi 17 Şubat 2026: AFAD ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Türkiye ve komşuları tarih boyunca en büyük depremlerin yaşandığı bölgelerin başında geliyor. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları birçok ili etkiliyor. Türkiye Diri Fay Haritası'nda gösterilen diri fayların her birinin 5,5 ve daha büyük depremler üretebilecek kaynak zonlar olduğu belirtiliyor. Bu sebeple AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, büyüklüğü kaç? İşte, 17 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Giriş: 17.02.2026 - 07:25 Güncelleme: 17.02.2026 - 07:25
        1

        Yıkıcı depremler konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye, aktif tektonik hareketlerin güçlü olduğu bir sahada yer alıyor. Bu sebeple AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç?’’ sorularını gündeme taşıyor. 17 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün meydana gelen irili ufaklı tüm depremlerin verilerine ulaşabilirsiniz.

        2

        KÜTAHYA’DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 01.10’da Kütahya’nın Simav ilçesnde deprem meydana geldi. 3.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 10.44 kilometre olarak kayıtlara geçti.

        Saat 03.07’de Kütahya Simav merkezli bir deprem daha oldu. 3.1 büyüklüğündeki sarsıntı, 7.21 kilometre olarak ölçüldü.

        3

        17 ŞUBAT 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

        2026-02-17 03:07:31 39.22472 28.98944 7.21 ML 3.1 Simav (Kütahya)

        2026-02-17 01:57:47 37.96944 23.06972 6.55 MW 4.5 Corinth, Peloponnisos (Yunanistan)

        2026-02-17 01:10:38 39.22417 28.98944 10.44 ML 3.0 Simav (Kütahya)

        4

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        5

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
