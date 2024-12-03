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        Haberler Bilgi En son depremler listesi 3 Aralık: Biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri

        Bursa'da deprem! 3 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi 3 Aralık Salı günü verileri araştırılıyor. Yıkıcı depremler konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye, aktif tektonik hareketlerin güçlü olduğu bir sahada yer alıyor. Bu sebeple son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son verilere göre Bursa'da deprem oldu. Bursa depremi nerede, kaç büyüklüğünde ve ne zaman meydana geldi soruları 3 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile yanıt buldu. İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 07:38 Güncelleme: 03.12.2024 - 19:44
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        Türkiye ve komşuları tarih boyunca en büyük depremlerin yaşandığı bölgelerin başında geliyor. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları birçok ili etkiliyor. Türkiye Diri Fay Haritası’nda gösterilen diri fayların her birinin 5,5 ve daha büyük depremler üretebilecek kaynak zonlar olduğu belirtiliyor. Bu sebeple AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son verilere göre, Bursa'da deprem meydana geldi. İşte, 3 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama…

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        BURSA'DA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 14.12'de Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi.

        Merkez üssü Bursa Mudanya olarak ölçülen depremin büyüklüğü 3,6, derinliği ise 7.01 kilometre olarak kayıtlara geçti.

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        BURSA DEPREM VERİLERİ

        Yer: Marmara Denizi - [03.86 km] Mudanya (Bursa)

        Tarih: 2024.12.03

        Saat: 14:12:59

        Enlem: 40.39167

        Boylam: 28.65333

        Derinlik: 7.01

        Büyüklük: 3.6

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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