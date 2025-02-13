Ege Denizi ve Sivas deprem ile sallandı! 13 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Türkiye ve komşu ülkelerde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler son dakika deprem haberlerini yakından takip ediyor. AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde sarsıntılar devam ederken Sivas deprem ile sallandı. 13 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Deprem ülkesi olan ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan sarsıntılara ilişkin detaylar AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. Deprem fırtınasının yaşandığı Ege Denizi'nde meydana gelen sarsıntılar anbean kayıt altına alınıyor. İzmir ve Muğla açıklarında yaşanan depremler vatandaşlarda paniğe neden oluyor. AFAD verilerine göre son olarak Sivas’ta deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 13 Şubat 2025 son depremler listesi…
SİVAS’TA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden paylaşılan verilere göre, saat 06:57’de merkez üssü Sivas ili Şarkışla olan bir deprem kaydedildi.
2.9 büyüklüğündeki sarsıntı, zeminden 13.75 kilometre derinlikte gerçekleşti.
ISPARTA DEPREM İLE SALLANDI
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 06:54’te Eğirdir Gölü açıklarında Isparta ili Eğirdir ilçesinde hissedilen bir deprem kaydedildi.
3.2 büyüklüğündeki deprem, yerin 12.7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
13 ŞUBAT 2025 EGE DENİZİ DEPREMLERİ (3 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)
2025-02-13 06:31:28 36.62194 25.60083 7.0 ML 3.0 Ege Denizi
2025-02-13 04:24:49 36.53083 25.09694 7.0 ML 3.3 Ege Denizi
2025-02-13 02:02:38 36.5525 25.71639 6.91 MW 4.3 Ege Denizi
2025-02-13 00:05:01 36.55222 25.48306 7.0 MW 4.3 Ege Denizi
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.