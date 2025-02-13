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        Haberler Bilgi Gündem EN SON DEPREMLER SON DAKİKA 14 Şubat: Ege Denizi ve Bingöl'de deprem! Biraz önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Ege Denizi ve Bingöl'de deprem! 14 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Türkiye ve komşu ülkelerde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler son dakika deprem haberlerini yakından takip ediyor. AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde sarsıntılar devam ederken Bingöl deprem ile sallandı. 14 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 07:24 Güncelleme: 14.02.2025 - 00:04
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        Deprem ülkesi olan ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan sarsıntılara ilişkin detaylar AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. Deprem fırtınasının yaşandığı Ege Denizi'nde meydana gelen sarsıntılar anbean kayıt altına alınıyor. İzmir ve Muğla açıklarında yaşanan depremler vatandaşlarda paniğe neden oluyor. AFAD verilerine göre, son olarak Bingöl'de deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 14 Şubat 2025 son depremler listesi…

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        BİNGÖL'DE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden paylaşılan verilere göre, saat 11:52’de merkez üssü Bingöl ili Adaklı olan bir deprem meydana geldi.

        3.3 büyüklüğündeki sarsıntı, zeminden 11.55 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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        GAZİANTEP'TE DEPREM

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 11:18’de Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.9 büyüklüğündeki deprem, yerin 5.31 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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        ISPARTA DEPREM İLE SALLANDI

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 06:54’te Eğirdir Gölü açıklarında Isparta ili Eğirdir ilçesinde hissedilen bir deprem kaydedildi.

        3.2 büyüklüğündeki deprem, yerin 12.7 kilometre derinliğinde ölçüldü.

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        13 ŞUBAT 2025 EGE DENİZİ DEPREMLERİ (3 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)

        2025-02-13 13:45:43 36.6675 25.70722 7.0 ML 3.3 Ege Denizi

        2025-02-13 06:31:28 36.62194 25.60083 7.0 ML 3.0 Ege Denizi

        2025-02-13 04:24:49 36.53083 25.09694 7.0 ML 3.3 Ege Denizi

        2025-02-13 02:02:38 36.5525 25.71639 6.91 MW 4.3 Ege Denizi

        2025-02-13 00:05:01 36.55222 25.48306 7.0 MW 4.3 Ege Denizi

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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