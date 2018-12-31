Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) artış oranında indirime gidildi. Cumhurbaşkanlığı kararıyla yapılan düzenlemeye göre, daha önceden yüzde 23.73 olarak belirlenen 2019 yılı için yeniden değerleme oranı, yüzde 15.9'a çekildi. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren gelişmeye göre, en ucuz MTV 90 TL olurken, en pahalı MTV'nin ise 41 bin lirayı aştığı görülüyor.

1.6 LİTRELİK ARAÇTA 100 TL İNDİRİM

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, 2019 için belirlenen MTV oranlarında indirime gidilmesi, araç sahiplerine azımsanmayacak seviyede fiyat avantajı sunuyor. Öyle ki, eğer artış oranı değişmeden yüzde 23.73 olarak kalsaydı, 3 yaşına kadar olan matrah değeri 40 bin lirayı aşmayan 1.6 litre hacimli bir otomobilin sahibi yıllık 1601 lira vergi ödemek durumunda kalacaktı.

Fakat, yeni oranlar ile yaşı en fazla 3, vergisiz fiyatı 40 bin TL'ye kadar olan ve en fazla 1.6 litre hacimli bir otomobilin 2019 yılı MTV'si 100 TL geriledi ve 1500 TL'ye düştü. Aynı şekilde, Türkiye'de çok satılan araçların girdiği 1.6 litre motor hacimli, matrahı 70 bin liraya kadar olan ve yaşı en fazla 3 olan otomobillerin de MTV'si 112 TL azalarak 1649 liraya geriledi.

EN ÇOK DÜŞÜŞ ÇIPLAK FİYATI 475 BİN TL OLANDA

Söz konusu fark motor hacmi ve aracın matrah değeri yükseldikçe daha çok artıyor. Türkiye'deki en yüksek MTV oranı, yaşı en fazla 3 olup motor hacmi 4 litrenin üstünde ve matrah değeri de 475 bin TL'yi aşan araçlara uygulanıyor. Buna göre, söz konusu kategoriye giren binek araçların yeni MTV oranı 41004 TL olarak belirlendi. Fakat, 2019 MTV oranlarında indirime gidilmese idi, bu araçların MTV'si 2 bin 770 lira daha yüksek olacaktı.

Güncel MTV oranlarının belirlenme esası, 2017 yılının sonunda belirlendi. Buna göre, tescil tarihi 31 Aralık 2017'e kadar olan araçların MTV oranları araçların yaşına ve motor hacmine göre belirleniyor. Fakat, yapılan düzenleme ile tescil tarihi 2017 yılı sonrası olan araçlarda, MTV oranı hesaplanırken yaş ve motor hacminin yanı sıra araçların matrah değeri de göz önüne alınır oldu.

Resmi Gazete'de bugün yayınlanan son MTV tarifesine göre, tescil tarihi 2018 öncesi olan araçlar için çıkan tablo ise şöyle;

Rakamlar, 31 Aralık 2017 tarihinden önce tescil edilen araçlar içinde 2019 MTV oranının en yüksek 34 bin 171 TL, en düşük ise 90 TL olduğunu ortaya koyuyor.

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