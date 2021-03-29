

Gün itibariyle Kabine Toplantısı gerçekleştirildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen tüm kararları açıkladı. 81 ilimizdeki milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin iller Düşük, orta riskli, yüksek, çok yüksek riskli iller olarak ayrıldı. İşte yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren yüksek riskli iller haritası...

BÖLGELER RİSK DURUMLARINA GÖRE AYRILDI

Mavi: En düşük risk!

Sarı: Orta düzeyde risk!

Turuncu: Yüksek risk!

Kırmızı: En yüksek risk!



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