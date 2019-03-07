Türkiye’de Aktüerlik Mesleği Kadın İstihdamında da Avrupa Standartlarında Uzun müzakereler sonucunda 2018 yılında Avrupa Aktüerler Birliği'ne tam üye olan Aktüerler Derneği’nin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili yaptığı açıklamada, Başkan Matkap fırsat eşitliğinin sağlandığı ve liyakatin esas alındığı her alanda kadınların hak ettiği statüyü kolaylıkla elde edebileceğini ifade etti. Türkiye’de 338 aktüerin bulunduğunu ve bu sayının %52'sini kadınların oluşturduğunu dile getiren Matkap, “Aktüer olabilmek için 3 aşamalı 13 sınavdan oluşan süreci başarıyla tamamlamış olmak gerekiyor, dolayısıyla liyakati esas alan bu sistem, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına da olanak sağlıyor” dedi.

KOMİTELERDE KADINLAR TEMSİL EDİYOR

Kadınların enerjisinin ve potansiyelinin meslekteki bakış açısında çeşitlilik sağladığını ve üretkenliği arttırdığını söyleyen Matkap, “Bugün Avrupa’daki komitelerde çoğunlukla kadın üyelerimiz tarafından temsil ediliyoruz.” dedi. Kadına karşı şiddette de değinen Matkap, üzücü ve kabul edilemeyecek olayların yaşandığını, toplumun adeta kanayan yarası haline gelen bu sorunun çözülmesi için yasal düzenlemelerin yanı sıra eğitim anlayışımızdan toplumsal kültürümüze kadar daha bütünsel yaklaşımlara ihtiyaç duyduğumuzu ve sivil toplum kuruluşlarının daha fazla inisiyatif alması gerektiği sözlerine ekledi.