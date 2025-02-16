Enbiya Suresi okunuşu ve anlamı! Enbiya Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, tefsiri ve okunuşu

Enbiya Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 21. suresidir ve 112 ayetten oluşur. “Enbiya” kelimesi, “peygamberler” demektir ve sure, adını içinde bahsedilen peygamberlerin tevhit davası uğruna gösterdikleri çabalardan alır. Mekke’de indirildiğine inanılan bu sure, 18 peygamberin mücadelesini ve özelliklerini anlatarak İslam inancındaki önemini ortaya koyar.

ENBİYA SURESİ OKUNUŞU

1.İkterabe lin nasi hısabühüm ve hüm fı ğafletim mu'ridun

2.Ma ye'tıhim min zikrim mir rabbihim muhdesin illestemeuhü ve hüm yel'abun

3.Lahiyeten kulubühüm ve eserrun necvellezıne zalemu hel haza illa beşerum mislüküm e fete'tunes sıhra ve entüm tübsırun

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4.Kale rabbi ya'lemül kavle fis semai vel erdı ve hüves semiul alim

5.Bel kalu adğasü ahlamim belifterahü bel hüve şaır felye'tina bi ayetin kema ürsilel evvelun

6.Ma amenet kablehüm min karyetin ehleknaha e fe hüm yü'minun

7.Ve ma erselna kableke illa ricalen nuhıy ileyhim fes'elu ehlez zikri in küntüm la ta'lemun

8.Ve ma cealnahüm cesedel la ye'külunet taame ve ma kanu halidın

9.Sümme sadaknahümül va&'de fe enceynahüm ve men neşaü ve ehleknel müsrifın

10.Le kad enzelna ileyküm kitkaben fıhi zikruküm e fe la ta'kılun

11.Ve kem kasamna min karyetin kanet zalimetev ve enşe'na ba'deha kavmen aharın

12.Felemma ehassu be'sena izahüm minha yerküdun

13.La terküdu varciu ila ma ütriftüm fıhi ve mesakiniküm lealleküm tüs'elun

14.Kalu ya veylena inna künna zalimin

15.Fe ma zalet tilke da'vahüm hatta cealnahüm hasıyden haidın

16.Ve ma halaknes semae vel erda ve ma beynehüma laıbın

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17.Lev eradna en nettehıze lehvel lettehaznahü mil ledünna in künna faılın

18.Bel nakzifü bil hakkı alel batıli fe yedmeğuhu fe iza hüve zahık ve lekümül veylü mimma tesıfun

19.Ve lehu men fis semavati vel ard ve men ındehu la yestekbirune an ıbadetihı ve la yestahsirun

20.Yüsebbihunelleyle ven nehara la yeftürun

21.Emittehazu alihetem minel erdı hüm yünşirun 22.Lev kane fıhima alihetün ilellahü lefesedeta fe sübhanellahi rabbil arşi amma yasıfun 23.La yüs'elü amma yef'alü ve hüm yüs'elun 24.Emittehazu min dunihı aliheh kul hatu bürhanekümv haza zikru mem meıye ve zikru men kablı bel ekseruhüm la ya'lemunel hakka fehüm mu'ridun 25.Ve ma erselna min kablike mir rasulin illa nuhıy ileyhi ennehu la ilahe illa ene fa'düdun 26.Ve kalüttehazer rahmanü veleden sübhaneh bel ıbadüm mükramun 27.La yesbikunehu bil kavli ve hüm bi emrihı ya'melun 28.Ya'lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve la yeşfeune illa li menirteda ve hüm min haşyetihı müşfikun REKLAM 29.Ve mey yekul minhüm innı ilahüm min dunihı fe zalike neczıhi cehennem kezalike necziz zalimın 30.E ve lem yerallezıne keferu ennes semavati vel erda kaneta ratkan fe fetaknahüma ve cealna minel mai külle şey'in hayy e fe la yü'minun 31.Ve cealna fıha ficacen sübülel leallehüm yehtedun 32.Ve cealnes semae sakfem mahfusa ve hüm an ayatiha mu'ridun 33.Ve hüvellezı halekal leyle ven nehara veş şemse vel kamer küllün fı felekiy yesbehun 34.Ve ma cealna li beşerim min kablikel huld efeim mitte fehümül halidun 35.Küllü nefsin zaikatül mevt ve nebluküm biş şerri vel hayri fitneh ve ileyna türceun 36.Ve iza raakellezıne keferu iy yettehızuneke illa hüzüva e hazellezı yezküru aliheteküm ve hüm bi zikrir rahmani hüm kafirun 37.Hulikal insanü min acel se ürıküm ayatı fe la testa'cilun 38.Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn 39.Lev ya'lemüllezıne keferu hıyne la yeküffune av vücuhihimün nara ve la an zuhurihim ve la hüm yünsarun REKLAM 40.Bel te'tıhim bağteten fe tebhetühüm fe la yestetıy'une raddeha ve la hüm yünzarun 41.Ve le kadistühzie bi rusülim min kablike fe haka billezıne sehıru minhüm ma kanu bihı yestehziun

42.Kul mey yekleüküm bil leyli vne nehari miner rahmanv bel hüm an zikri rabbihim mu'ridun 43.Em lehüm alihetün metneuhüm min dunina la yestetıy'une nasra enfüsihim ve la hüm minna yushabun 44.Bel metta'na haülai ve abaehüm hatta tale aleyhimül umür e fela yeravne enna ne'til erda nenkusuha min atrafiha e fehümül ğalibun 45.Kul innema ünziruküm bil vahyi ve la yesmeus summüd düae iza ma yünzerun 46.Ve leim messethüm nefhatüm min azabi rabbike le yekulünne ya veylena inna künna zalimın 47.Ve nedaul mevazinel kısta li yevmil kıyameti fe la tuzlemü nefsün şey'a ve in kane miskale habbetim min hardelin eteyna biha ve kefa bina hasibın 48.Ve le kad ateyna musa ve harunel fürkane ve dıyaev ve zikral lil müttekıyn REKLAM 49.Ellezıne yahşevne rabbehüm bil ğaybi ve hüm mines saati müşfikun 50.Ve haza zikrum mübarakün enzelnah e fe entüm lehu münkirun 51.Ve lekad ateyna ibrahıme ruşdehu min kablü ve künna bihı alimın 52.İz kale li ebıhi ve kavmihı ma hazihit teemasılülletı entüm leha akifun 53.Kau vecedna abaena leha abidın 54.Kale le kad küntüm entüm ve abaüküm fı dalalim mübın 55.Kalu ec'tena bil hakkı em ente minel laıbın 56.Kale ber rabbüküm rabbüs semavati vel erdıllezı fetarahünne ve ene ala zaliküm mineş şahidın 57.Ve tellahi le ekıdenne asnameküm ba'de en tüvlelu müdbirın 58.Fe cealehüm cüzazen illa kebıral lehüm leallehüm ileyhi yarciun 59.Kalu men feale haza bi alihetina innehu le minez zalimın 60.Kalu semı'na fetey yezküruhüm yükalü lehu ibrahım 61.Kalu fe'tu bihı ala a'yünin nasi leallehüm yeşhedun 62.Kalu e ente fealte haza bialihetina ya ibrahım REKLAM 63.Kale bel fealehu kebiruhüm haza fes'eluhüm in kanu yentıkun 64.Fe raceu ila enfüsihim fe kalu inneküm entümüz zalimun

65.Sümme nükisu ala ruusihim lekad alimte ma haülai yentıkun 66.Kale efeta'büdune min dunillahi ma la yenfeuküm şey'ev ve la yedurruküm 67.Üffil leküm ve li ma ta'büdune min dunillah efela ta'kılun 68.Kalu harrikuhü vensuru aliheteküm in küntüm faılın 69.Kulna ya naru kunı berdev ve selamen ala ibrahım 70.Ve eradu bihı keyden fe cealnahümül ahserın 71.Ve necceynahü ve lutan ilel erdılletı birakna fıha lil alemın 72.Ve vehebna lehu ishak ve ya'kube nafileh ve küllen cealna salihıyn 73.Ve cealna hüm eimmetey yehdune bi emrina ve evhayna ileyhim fı'lel hayrati ve ikames salati ve ıtaez zekah ve kanu lena abidın 74.Ve lutan ateynahü hukmev ve ılmev ve necceynahü minel karyetilletı kanet ta'melül habis innehüm kanu kavme sev'in fasikıyn 75.Ve edhalnahü fı rahmetina innehu mines salihıyn REKLAM 76.Ve nuhan iz nada min kablü festecebna lehu fenecceynahü ve ehlehu minel kerbil azıym 77.Ve nasarnahü minel kavmillezıne kezzebu bi ayatina innehüm kanu kavme sev'in fe ağraknahüm ecmeyın 78.Ve davude ve süleymane iz yahkümani fil harsi iz nefeşet fıhi ğanemül kavm ve künna li hukmihim şahidın 79.Fe fehhemnaha süleyman ve küllen ateyna hukmev ve ılmev ve sehharna mea davudel cibale yüsebbıhne vet tayr ve künna faılın 80.Ve allemnahü san'ate lebusil leküm li tuhsıneküm mim be'siküm fe hel entüm şakirun 81.Ve li süleymaner rıha asıfeten tecrı bi emrihı ilel erdılletı barakna fıha ve künna bi külli şey'in alimın 82.Ve mineş şeyatıyni mey yeğusune lehu ve ya'melune amelen dune zalik ve künna lehüm hafizıyn 83.Ve eyyube iz nada rabbehu ennı messeniyed durru ve ente erhamür rahımın 84.Festecebna lehu fe keşefna ma bihı min durriv ve ateynahü ehlehu ve mislehüm meahüm rahmetem min ındina ve zikra lil abidın REKLAM 85.Ve ismaıyle ve idrıse ve zel kifl küllüm mines sabirın 86.Ve edhalnahüm fı rahmetina innehüm mines salihıyn

87.Ve zen nuni iz zehebe müğadıben fe zanne el len nakdira aleyhi fe nada fiz zulümati el la ilahe illa ente sübhaneke innı küntü minez zalimın 88.Festecebna lehu ve necceynahü minel ğamm ve kezalike nüncil mü'minın 89.Ve zekeriyya iz nada rabbehu rabbi la tezernı fardev ve ente hayrul varisın 90.Festecebna lehu ve vehebna lehu yahya ve aslahna lehu zevceh innehüm kanu yüsariune fil hayrati ve yed'unena rağabev ve raheba ve kanu lena haşiıyn 91.Velletı ahsanet ferceha fe nefahna fıha mir ruhına ve cealnaha vebneha ayetel lil alemın 92.İnne hazihı ümmetüküm ümmetev vahıdetev ve ene rabbüküm fa'büdun 93.Ve tekattau emrahüm beynehüm küllün ileyna raciun 94.Fe mey ya'mel minas salihati ve hüve mü'minün fe la küfrane li sa'yih ve inna lehu katibun 95.Ve haramün ala karyetin ehleknaha ennahüm la yarciun REKLAM 96.Hatta iza fütihat ye'cucü ve me'cucü ve hüm min külli hadebiy yensilun 97.Vakterabel va'dül hakku fe iza hiye şahısatün ebsarullezıne keferu ya veylena kad künna fı ğafletim min haza bel künna zalimın 98.İnneküm ve ma ta'büdune min dunillahi hasabü cehennem entüm leha varidun 99.Lev kane haülai alihetem ma veraduha ve küllün fıha halidun 100.Lehüm fiha zefıruv ve hüm fıha la yesmeun 101.İnnellezıne sebekat lehüm minel husna ülaike anha müb'adun 102.La yesmeune hasıseha ve hüm fı meştehet enfüsühüm halidun 103.La yahzünülümül fezeul ekberu ve tetelekkahümül melaikeh haza yevmükümüllezı küntüm tuadun 104.Yevme natvis semae ke tayyis sicililli lil kütüb kema bede'na evvele halkın nüıydüh va'den aleyna inna künna faılın 105.Ve le kad ketabna fiz zeburi mim ba'diz zikri ennel erda yerisüha ıbadiyas salihun 106.İnne fı haza le belağal li kavmil abidın REKLAM 107.Ve ma erselnake illa rahmetel lil alemın 108.Kul innema yuha ileyye ennema ilahüküm ilahüv vahıd fe hel entüm müslimun

109.Fe in tevellev fe kul azentüküm ala seva' ve in edrı e karıbün em beıydüm ma tuadun 110.İnnehu ya'lemü ma tektümun 111.Ve in edrı leallehu fitnetül leküm ve metaun ila hıyn 112.Kale rabbıhküm bil hakk ve rabbüner rahmanül müsteanü ala ma tesıfu ENBİYA SURESİ ANLAMI 1.İnsanların hesaba çekilmeleri yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde yüz çevirmekteler. 2, 3.Rab'lerinden kendilerine yeni bir öğüt (bir uyarı) gelmez ki, onlar mutlaka onu alaya alarak, kalpleri de gaflette olarak dinlemesinler. O zulmedenler gizlice şöyle konuştular: "Bu da ancak sizin gibi bir insan. Şimdi siz göz göre göre sihre mi kapılacaksınız?" 4.Peygamber onlara dedi ki: "Rabbim yerdeki ve gökteki her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir." REKLAM 5.Onlar, "Hayır, bunlar karma karışık yalancı düşlerdir. Hayır, onu kendisi uydurdu, hayır, o bir şairdir. Eğer böyle değilse önceki peygamberlerin (mucizelerle) gönderildikleri gibi o da bize bir mucize getirsin" dediler. 6.Onlardan önce helak ettiğimiz hiçbir memleket halkı iman etmedi de şimdi bunlar mı iman edecekler? 7.Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkekleri peygamber gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun. 8.Biz onları yemek yemez bir beden yapısında yaratmadık. Onlar ölümsüz de değillerdi. 9.Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Kendilerini ve dilediğimiz kimseleri kurtardık. Haddi aşanları ise helak ettik. 10.Andolsun, size öyle bir kitap indirdik ki sizin bütün şeref ve şanınız ondadır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? 11.Biz zulmetmekte olan nice memleket kırıp geçirdik ve onlardan sonra başka başka toplumlar meydana getirdik. 12.Onlar azabımızı hissedince hemen oradan süratle kaçıyorlardı. 13.Onlara, "Kaçmayın, o içinde şımartıldığınız bolluğa ve yurtlarınıza dönün. Çünkü sorulacaksınız" denildi. REKLAM 14."Eyvah bizlere! Bizler gerçekten zalim kimseler idik" dediler. 15.Biz onları biçilmiş ekin, sönmüş ateş gibi yapıncaya kadar bu feryatları devam etti.

16.Biz yeri, göğü ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. 17.Eğer bir eğlence edinmek isteseydik onu kendi katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık böyle yapardık. 18.Hayır, biz hakkı batılın üzerine atarız da beynini parçalar. Bir de bakarsın yok olup gitmiş. Allah'a karşı yakıştırdığınız nitelemelerden ötürü yazıklar olsun size! 19.Göklerde ve yerde kim varsa hep onundur. O'nun katındakiler ne ona ibadetten çekinir (ve büyüklenir) ne de yorgunluk (ve bıkkınlık) duyarlar. 20.Hiç ara vermeksizin gece gündüz tespih ederler. 21.Yoksa yerden, ölüleri diriltebilecek bir takım ilahlar mı edindiler? 22.Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki, Arş'ın Rabbi Allah onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir. REKLAM 23.O, yaptığından dolayı sorgulanamaz fakat onlar sorgulanırlar. 24.Yoksa ondan başka ilahlar mı edindiler? De ki: "Haydi getirin delilinizi! İşte benimle beraber olanların kitabı ve işte benden öncekilerin kitabı (Hiçbirinde birden fazla ilah olduğuna dair hiçbir delil yok). Şüphesiz çokları hakkı bilmezler de bu sebeple yüz çevirirler." 25.Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, "Şüphesiz, benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin" diye vahyetmişizdir. 26.(Böyle iken) "Rahman çocuk edindi" dediler. O böyle şeylerden uzaktır, yücedir. Hayır, (evlat diye niteledikleri) o melekler ikrama erdirilmiş kullardır. 27.Onlar Allah'tan önce söz söylemezler ve hep onun emriyle iş görürler. 28.Allah onların önlerindekini de arkalarındakini de (yaptıklarını da yapacaklarını da) bilir. Onlar onun razı olduğu kimselerden başkasına şefaat etmezler ve hepsi onun korkusuyla titrerler. REKLAM 29.İçlerinden her kim, "Allah'tan başka ben de şüphesiz bir ilahım" derse böylesini cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. 30.İnkar edenler, göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hala inanmayacaklar mı? 31.Onları sarsmasın diye yere de sabit dağlar yerleştirdik ve (varacakları yere) yol bulabilsinler diye ondan geçitler yollar meydana getirdik.

32.Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki, (Allah'ın varlığını gösteren) delillerden yüz çevirmektedirler. 33.O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler. 34.Biz senden önce de hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? 35.Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz. 36.İnkar edenler seni gördükleri zaman ancak alaya alırlar. "Bu mu ilahlarınızı diline dolayan?" derler. Halbuki kendileri Rahman'ın kitabını inkar ediyorlar. REKLAM 37.İnsan çok aceleci (tezcanlı) yaratılmıştır. Size yakında ayetlerimi göstereceğim. Şimdi acele etmeyin. 38.Bir de "Eğer doğru söyleyenler iseniz bu tehdit ne zaman gerçekleşecek?" diyorlar. 39.İnkar edenler, yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacakları ve hiçbir yardım da görmeyecekleri vakti bir bilseler! 40.Şüphesiz o (tehdit edildikleri azap) onlara ansızın gelecek de kendilerini şaşkınlıktan dondurup bırakacak. Artık ne onu geri çevirmeye güçleri yetecek, ne de kendilerine göz açtırılacak. 41.Andolsun, senden önce de birçok peygamberle alay edildi de içlerinden alay edenleri, o alaya aldıkları şey kuşatıverdi. 42.(Ey Muhammed!) De ki: "(Size azab edecek olsa) gece ve gündüz Rahman'ın azabından sizi kim koruyacak?" Öyle iken onlar Rablerinin zikrinden yüz çevirmekteler. 43.Yoksa bizim dışımızda onları koruyacak ilahları mı var? O ilah edindikleri nesneler kendilerine bile yardım edemezler. Zaten onlar bizden de yardım görmezler. REKLAM 44.Evet, biz onları da atalarını da, faydalandırdık. Öyle ki uzun süre yaşadılar. Ama, artık görmüyorlar mı ki, biz yeryüzünü çevresinden eksiltiyoruz? O halde onlar mı galip gelecekler? 45.De ki: "Ben sizi ancak vahy ile uyarıyorum." Ama sağırlar uyarıldıkları vakit çağrıyı işitmezler. 46.Andolsun, onlara Rabbinin azabından hafif bir esinti dokunsa, muhakkak "Eyvah bize! Gerçekten biz zalim kimselerdik" diyeceklerdir. 47.Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. (Yapılan iş) bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa, onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.

48.Andolsun, biz Musa ile Harun'a, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için o Furkan'ı (Tevrat'ı) bir ışık ve öğüt olarak verdik. 49.Onlar, görmedikleri halde Rablerinden içten içe korkarlar. Onlar kıyamet gününden de korkarlar. 50.İşte bu (Kur'an) da bizim indirdiğimiz mübarek bir öğüttür. Şimdi siz bunu mu inkar ediyorsunuz? 51.Andolsun, daha önce de İbrahim'e doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğini verdik. Biz zaten onu biliyorduk. REKLAM 52.Hani o babasına ve kavmine, "Ne bu tapınıp durduğunuz heykeller?" demişti. 53."Babalarımızı bunlara ibadet ediyor bulduk" dediler. 54.İbrahim, "Andolsun, Siz de, atalarınız da apaçık bir sapıklık içindesiniz" dedi. 55."Bize gerçeği mi getirdin, yoksa sen bizimle eğleniyor musun?" dediler. 56.İbrahim dedi ki: "Hayır! Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. O bunları yaratandır ve ben de buna şahitlik edenlerdenim." 57.Allah'a yemin ederim ki, siz arkanızı dönüp gittikten sonra ben putlarınıza muhakkak bir tuzak kuracağım. 58.Derken (İbrahim) belki kendisine başvururlar diye içlerinden bir büyüğü bırakarak onları (putları) paramparça etti. 59.Onlar, "Kim yaptı bunu tanrılarımıza! Muhakkak o zalimlerden biridir" dediler. 60.(İçlerinden bazıları), "İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını duyduk" dediler. 61.(Bir kısmı da) "O halde haydi, onu insanların gözü önüne getirin. Belki (bu konuda) şahitlik ederler" dediler. REKLAM 62.(İbrahim gelince) "Sen mi yaptın bunu ilahlarımıza ey İbrahim" dediler. 63.Dedi ki, "Hayır! Bunu şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorlarsa onlara sorun, bakalım!" 64.Bunun üzerine birbirlerine dönüp, "Hiç şüphesiz asıl zalimler sizsiniz siz" dediler. 65.Sonra eski inanç ve inatlarına döndüler ve, "Andolsun bunların konuşmayacağını sen de bilirsin" dediler. 66.İbrahim şöyle dedi: "Öyle ise siz, (hala) Allah'ı bırakıp da, size hiçbir fayda, hiçbir zarar veremeyecek şeylere mi tapacaksınız?" 67."Yazıklar olsun, size de; Allah'ı bırakıp tapmakta olduklarınıza da! Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız?" 68.(İçlerinden bazıları), "Eğer (bir şey) yapacaksanız, onu yakın da ilahlarınıza yardım edin" dediler.

69."Ey ateş! İbrahim'e karşı serin ve esenlik ol" dedik. 70.Ona böyle bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları en çok zarar edenler durumuna düşürdük. 71.Onu Lut ile beraber kurtarıp, içinde alemler için bereketler kıldığımız yere ulaştırdık. REKLAM 72.Ona İshak'ı ve ayrıca da Yakub'u bağışladık ve her birini salih kimseler yaptık. 73.Onları bizim emrimizle doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlar işlemeyi, namazı dosdoğru kılmayı, zekatı vermeyi vahyettik. Onlar sadece bize ibadet eden kimselerdi. 74.Biz Lut'a da bir hikmet ve bir ilim verdik ve onu çirkin işler yapan memleketten kurtardık. Gerçekten onlar kötü bir toplum idiler, fasık (Allah'ın emrinden çıkan kimseler) idiler. 75.Onu rahmetimizin içine soktuk. Çünkü o, gerçekten salih kimselerdendi. 76.(Ey Muhammed!) Nuh'u da hatırla. Hani o daha önce dua etmişti de biz onun duasını kabul ederek, kendisini ve ailesini o büyük sıkıntıdan (tufandan) kurtarmıştık. 77.Ayetlerimizi yalanlayanlara karşı ona yardım etmiştik. Şüphesiz onlar kötü bir toplumdu. Bu yüzden biz de onları topyekün suda boğduk. 78.Davud ile Süleyman'ı da hatırla. Hani bir ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. Çünkü halkın koyunları o ekine girmişti. Biz de hükümlerine şahit olmuştuk. REKLAM 79.Biz hüküm vermeyi Süleyman'a kavratmıştık. Zaten her birine hükümranlık ve ilim vermiştik. Davud ile birlikte, Allah'ı tespih etmeleri için dağları ve kuşları onun emrine verdik. Bunları yapan biz idik. 80.Bir de Davud'a, sizin için, zırh yapma sanatını öğrettik ki, savaşlarınızda sizi korusun. Şimdi siz şükrediyor musunuz? 81.Süleyman'ın hizmetine de güçlü esen rüzgarı verdik. Rüzgar, onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere eser giderdi. Biz her şeyi hakkıyla bileniz. 82.Bir de şeytanlardan, Süleyman için dalgıçlık eden ve daha bundan başka işler yapanları da onun emrine verdik. Hep onları zapteden bizdik. 83.Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine, "Şüphesiz ki ben derde uğradım, sen ise merhametlilerin en merhametlisisin" diye niyaz etmişti.

84.Biz de onun duasını kabul edip kendisinde dert namına ne varsa gidermiştik. Tarafımızdan bir rahmet ve kullukta bulunanlar için de bir ibret olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik. 85.İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de hatırla. Bunların hepsi sabredenlerdendi. REKLAM 86.Onları da rahmetimizin içine soktuk. Şüphesiz onlar salih kimselerdendi. 87.Zünnun'u da hatırla.8 Hani öfkelenerek (halkından ayrılıp) gitmişti de kendisini asla sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Derken karanlıklar içinde, "Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten (nefsine) zulmedenlerden oldum" diye dua etti. 88.Biz de duasını kabul ettik ve kendisini kederden kurtardık. İşte biz mü'minleri böyle kurtarırız. 89.Zekeriya'yı da hatırla. Hani o, Rabbine, "Rabbim! Beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın" diye dua etmişti. 90.Biz de onun duasını kabul ettik ve kendisine Yahya'yı bağışladık. Eşini de kendisi için, (doğurmaya) elverişli kıldık. Onlar gerçekten hayır işlerinde yarışırlar, (rahmetimizi) umarak ve (azabımızdan) korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize derin saygı duyan kimselerdi. 91.Irzını korumuş olan kadını da (Meryem'i de) hatırla. Ona ruhumuzdan üflemiştik. Kendisini de, oğlunu da alemlere (kudretimizi gösteren) birer delil yapmıştık. REKLAM 92.Şüphesiz bu (İslam), tek ümmet (din) olarak sizin ümmetiniz (dininiz)dir. Ben de Rabbinizim. Onun için sadece bana kulluk edin. 93.(İnsanlar) işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Hepsi de ancak bize dönecekler. 94.Şu halde kim mü'min olarak bir salih amel işlerse, çalışması asla inkar edilmez. Şüphesiz biz onu yazmaktayız. 95.Helak ettiğimiz bir memleket halkının bize dönmemeleri imkansızdır. 96.Nihayet Ye'cüc ve Me'cüc'ün önü açıldığı zaman her tepeden akın ederler. 97.Gerçek vaad (kıyametin kopması) yaklaşır, bir de bakarsın inkar edenlerin gözleri açılıp donakalmıştır. "Eyvah bizlere! Doğrusu biz bundan gafildik. Hatta biz zalim kimselermişiz" derler. 98.Hiç şüphesiz siz ve Allah'tan başka kulluk ettikleriniz cehennem odunusunuz. Siz oraya varacaksınız.