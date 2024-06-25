Bursa’nın Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Mete Sokak üzerinde oturan kardeşinin evinde kalmak için İstanbul’dan kısa bir süre önce şehre gelen Enda Balta (46) dişinde oluşan apse sebebiyle fenalaştı.

İLAÇ ALIP EVİNE DÖNDÜ AA ve İHA'da yer alan habere göre görümcesiyle, 22 Haziran sabahı rahatsızlığı için Nilüfer ilçesindeki özel bir diş kliniğine giden Balta, kendisine verilen ilaçlar sonrası eve döndü.

EVDE HAYATINI KAYBETTİ Akşam saatlerinde fenalaşan Enda Balta'dan, yakınları kendisine ulaşmak için seslendiklerinde cevap alamadı. Odaya girdiklerinde Balta'nın hareketsiz yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Balta'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Balta'nın ölümü şüpheli bulunmuş, Bursa Adli Tıp Kurumunda otopsi yapılmıştı.