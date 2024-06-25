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        Haberler Gündem 3. Sayfa Enda Balta'nın diş ağrısı ölümüyle ilgili flaş açıklama | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Diş ağrısı ölümüyle ilgili flaş açıklama!

        Bursa'da, diş apsesi ve ağrısı nedeniyle 22 Haziran'da özel bir diş hastanesine giden, hastaneden döndükten sonra evinde ölü bulunan 46 yaşındaki Enda Balta'nın ölümüyle ilgili olarak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.06.2024 - 09:35 Güncelleme: 25.06.2024 - 09:38
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        Diş ağrısı ölümüyle ilgili flaş açıklama!
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        Bursa’nın Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Mete Sokak üzerinde oturan kardeşinin evinde kalmak için İstanbul’dan kısa bir süre önce şehre gelen Enda Balta (46) dişinde oluşan apse sebebiyle fenalaştı.

        İLAÇ ALIP EVİNE DÖNDÜ

        AA ve İHA'da yer alan habere göre görümcesiyle, 22 Haziran sabahı rahatsızlığı için Nilüfer ilçesindeki özel bir diş kliniğine giden Balta, kendisine verilen ilaçlar sonrası eve döndü.

        EVDE HAYATINI KAYBETTİ

        Akşam saatlerinde fenalaşan Enda Balta'dan, yakınları kendisine ulaşmak için seslendiklerinde cevap alamadı. Odaya girdiklerinde Balta'nın hareketsiz yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Balta'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

        Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Balta'nın ölümü şüpheli bulunmuş, Bursa Adli Tıp Kurumunda otopsi yapılmıştı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında, "Bursa'da apse yapan dişi için gittiği hastaneden evine döndü, hayatını kaybetti" konulu haberlere yer verildiği hatırlatıldı.

        Açıklamada, Enda Balta'nın 22 Haziran'da diş polikliniğinde gerçekleşen tedavisinin ardından rahatsızlanarak ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

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        #Enda Balta
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