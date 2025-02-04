Enda Enerji halka arz oluyor! Enda Enerji halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Enda Enerji Holding halka arzını onayladı. Enerji sektöründe hizmet veren firma 1,7 milyar TL halka arz büyüklüğüyle belirtilen tarih aralığında talep toplayacak. Halka açıklık oranı yüzde 22 olan Enda Enerji, halka arz kapsamında toplamda 100 milyon adet lot dağıtımında bulunacak. Peki, "Enda Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte Enda Enerji halka arz tarihleri...
Enda Enerji halka arz oluyor. 17,44 TL halka arz fiyatıyla talep toplayacak şirket, bireysele eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek. Söz konusu halka arza katılmayı düşünen yatırımcılar, Enda Enerji halka arz tarihini ve kişi başına düşecek olası lot miktarını araştırmaya başladı. Peki, "Enda Enerji halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? Enda Enerji kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar" İşte Enda Enerji talep toplama tarihleri...
ENDA ENERJİ HOLDİNG HALKA ARZ NE ZAMAN?
Enda Enerji 5-6-7 Şubat 2025 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.
ENDA ENERJİ HOLDİNG HİSSE FİYATI NEDİR?
Enda Enerji halka arzı fiyatı 17,44 TL olarak belirlendi.
ENDA ENERJİ HOLDİNG KAÇ LOT DAĞITACAK?
Firma toplamda 100 milyon lot dağıtacak. Olası lot dağımı şöyle;
150 Bin katılım ~ 533 Lot (9295 TL).
250 Bin katılım ~ 320 Lot (5580 TL).
350 Bin katılım ~ 229 Lot (3993 TL).
500 Bin katılım ~ 160 Lot (2790 TL).
700 Bin katılım ~ 114 Lot (1988 TL).
1.1 Milyon katılım ~ 73 Lot (1273 TL).
1.6 Milyon katılım ~ 50 Lot (872 TL).
2.2 Milyon katılım ~ 36 Lot (627 TL).
ENDA ENERJİ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Enda Enerji Holding A.Ş. halka arz şirket paylarının katılım endeksine uygun olmadığı belirtildi.
ENDA ENERJİ HOLDİNG HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Eliptik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finansbank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.