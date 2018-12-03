Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde heyelan meydana geldi. AA'nın Kompas gazetesine dayandırdığı habere göre, eyaletin Karo bölgesindeki bir tatil köyünde meydana gelen heyelanda 16 üniversite öğrencisinin konakladığı ev toprak altında kaldı.

Bölgede yağan şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda 7 öğrenci öldü, aynı evde kalan diğer 9 öğrenci yaralandı.

Muson yağmurlarının etkisinde olan ve tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskını ve toprak kayması meydana geliyor.

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