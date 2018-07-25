Endonezya'da iki yüzlü bebek doğdu!

Endonezya'nın Batam şehrinde tek vücudu, tek kafatası ama iki yüzü ve iki beyni olan bir bebek dünyaya geldi. Bebeğin annesi Ernilasari Andika, doğumdan önce bebekte herhangi bir sorun olduğunun farkında olmadıklarını söyledi