        Endonezya'da okul binasının çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 102 kişi yaralandı | Dış Haberler

        Endonezya'da okul binasının çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 102 kişi yaralandı

        Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde tadilat yapılan yatılı okul binasının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 102 kişinin yaralandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 08:46 Güncelleme: 30.09.2025 - 08:46
        1

        Polis ve arama kurtarma ekiplerinden yapılan açıklamada, Doğu Cava'daki Sidoarjo kasabasında tadilat yapılan yatılı okul binasının çöktüğü belirtildi.

        2

        Açıklamada, ilk belirlemelere göre 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, yaralanan 102 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

        3

        Arama ve kurtarma çalışmalarını yöneten Nanang Sigit basına yaptığı açıklamada, yüzlerce arama kurtarma görevlisinin katıldığı çalışmaların sürdüğünü ve enkaz altında mahsur kalanlara su ve oksijen sağlandığını aktardı.

        4

        Sigit, çalışmalarda, ekiplerin enkaz altında birkaç ceset gördüğünü ancak hala hayatta olanları kurtarmaya odaklandıklarını dile getirdi.

        Tadilatın "yetkisiz" yürütüldüğü öne sürüldü ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

