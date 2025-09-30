Endonezya'da okul binasının çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 102 kişi yaralandı
Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde tadilat yapılan yatılı okul binasının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 102 kişinin yaralandığı bildirildi.
Polis ve arama kurtarma ekiplerinden yapılan açıklamada, Doğu Cava'daki Sidoarjo kasabasında tadilat yapılan yatılı okul binasının çöktüğü belirtildi.
Açıklamada, ilk belirlemelere göre 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, yaralanan 102 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.
Arama ve kurtarma çalışmalarını yöneten Nanang Sigit basına yaptığı açıklamada, yüzlerce arama kurtarma görevlisinin katıldığı çalışmaların sürdüğünü ve enkaz altında mahsur kalanlara su ve oksijen sağlandığını aktardı.
Sigit, çalışmalarda, ekiplerin enkaz altında birkaç ceset gördüğünü ancak hala hayatta olanları kurtarmaya odaklandıklarını dile getirdi.
Tadilatın "yetkisiz" yürütüldüğü öne sürüldü ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.
*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.