Endonezya'daki depremde son durum ne?

ENDONEZYA'DAKİ SON DURUM NEDİR?

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Deprem nedeniyle, aralarında hastane ve okulların da bulunduğu çok sayıda binanın hasar gördüğü bildirildi. Ayrıca, yıkılan yapıların altında kalan çok sayıda kişi olduğu ve bu nedenle ölü ve yaralı sayısının artabileceği söyleniyor.