ENDOPEEL NEDİR?

Endopeel sarkmayı azaltan bir kaldırma tekniğidir. Yüzünüze, boynunuza ve ayrıca bireysel ihtiyaçlarınızın gerektirdiği diğer alanlara enjekte edilir.

Avrupa ve Amerika’da kullanımı son yıllarda artmıştır.

İşlemden önce topikal anestezik kremler uygulanır. Alanın büyüklüğüne bağlı olarak, prosedürün süresi 15 ila 30 dakika arasındadır.

Yer fıstığından elde edilen yağ asitlerinden oluşan hammadde Endopeel, enjekte edildiği kasın gerginliğini arttırırken kas kasılması aktivitesi azalmaz.

Kas gerginliğindeki artışın bir sonucu olarak, sarkma iyileşir ve hemen üstündeki cilt gerilir ve kırışıklıkların giderilmesi sağlanır.

Endopeel kas tonisitesini güçlendirerek sarkmayı azaltır.

Ayrıca cildi gererek, kasların üstünde, kırışıklıkların giderilmesini sağlar.

Endopeel vücudun çeşitli bölgelerine uygulanabilir.

Kırışıklıkları azaltmak için Endopeel, ağzın alnına ve köşelerine enjekte edilebilir.

Ayrıca, yüzün her yerinde kaldırma amacıyla kullanılabilir. Ayrıca, sarkma çene çizgisi ve gevşek boyun derileri ana kullanım alanlarından bazılarıdır.

Yukarıda belirtilen Endopeel yanı sıra sarkan üst kol, karın derisi ve kalça kaldırmak için kullanılır.

Endopeel Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından güvenli olarak onaylanmış ve Avrupa CE sertifikası almıştır.

Uygun durumlar için Endopeel, herhangi bir cerrahi işlem yapılmaksızın kırışıklıkların giderilmesini sağlar.

Bu prosedür, ameliyatların çoğunda skar, nekroz veya sinir hasarı gibi riskler taşımamaktadır. Ayrıca kaldırma ameliyatının etkisinin süresini uzatabilir.

Endopeel hamile, reşit olmamış veya fıstık alerjisi, herpes enfeksiyonu veya kardiyomiyopatisi olan hastalar için önerilmez.

İşlemden sonra bazen şişme veya ekimoz görülebilir. Bu etkiler kısa bir süre sonra kaybolur.

Bu yöntemin güvenilir bir şekilde uygulanmasında en önemli unsur Sağlık Bakanlığı ve Avrupa CE onayına sahip olmasıdır.

Endopeel, cerrahi müdahale olmadan ağrısız sarkmayı önlemenin yanı sıra kırışıklıkları azaltmada önemli bir avantaj sunar.

Cerrahi operasyonlar sırasında skar, nekroz, sinir hasarı veya risklerin çok uzun süre devam etmesi gibi risklerin olmaması çok rahat bir kullanım sağlar.

Ek olarak, bir süre sonra etkinin geri dönüşü cerrahiye kıyasla önemli bir kazançtır.

Bir başka önemli avantaj, uygulanan bölgelerdeki kasların yüz ifadeleri kaybolmadığı gibi hareketsiz hale gelmemesidir.

ENDOPEEL NASIL YAPILIR?



Endopeel çok çeşitli uygulamalara sahiptir. Yüzdeki, dudak kenarındaki ve yüzdeki kırışıklık çizgilerini gidermek için kullanılır ve tüm yüz kaldırma amacıyla çok başarılı bir şekilde uygulanır.

Ayrıca, çene ve boynun altında sarkma Endopeel için önemli kullanım alanlarıdır.

Bunların dışında, dekolte kaldırma, üst ekstremite sarkmalarının iyileşmesi, göbek, havza ve kasıklarda sarkmanın iyileşmesi, sıklıkla kullanılan Endopeel uygulamasıdır.

Bunun yanı sıra en çok kullanılan ve en etkili olan kullanım alanlarından biri de selülit uygulamalarıdır.

Yağ asitlerinden yapılmış, 6-8 ay sonra restore edilebilen kas lifleri arasında boşluklar oluşturan, hızlı bir kas kütlesi kaldırma yaratan bir uygulamadır.

Plastik cerrahlar, kozmetik cerrahlar, KBB ve yüz cerrahları, dermatologlar, tıbbi estetisyenlerin kullandığı ve uzman olmayan kimsenin uygulamaması gereken bir yöntemdir.

Kaldırma 30 dakikadan daha az bir sürede yapılabilir (yara izi bırakmadan kimyasal kaldırma).

Ayrıca cildin hacimsel olarak sıkılaşmasını sağlar (orta yüzün 1 / 3’ü).

Cildi uygulandığı her bölgede yeniler ve sıkılaştırır.

Kötü görünümlü, torba benzeri düşük boğazlı platisma bantlarının hızlı ve etkili bir şekilde düzeltilmesi için cildin fiziksel kalitesini iyileştirmek için kullanılır.

Kaslar; verimlilik, kontrol edilebilirlik ve uzun süreli etki açısından endopeel tekniğini kullanmak için en uygun yerdir.

Çalışmalar sırasında doku ölümü veya apse belirtisi yoktu.

Endopeel uygulamasının bir sonucu olarak, etki 10-30 dakika kadar kısa bir sürede ortaya çıkmaya başlar.

Uygulamadan sonra etki 6-8 ay sürer. Bu sürenin sonunda, tamamen geriye döndüğünden, ardışık uygulamalar yıllarca kolayca tekrarlanabilir.

Sıralı uygulamaların bir sonucu olarak, Endopeel’in etki süresi uzar. Diğer bir uygulama yaklaşımı, iki ayda bir düşük dozlu birkaç Endopeel ile idame tedavisidir.

Böylece olumlu etkilerin sürekli olması sağlanır.

ENDOPEEL ETKİSİ NEDİR?

Endopeel, enjekte edildiği kasın gerginliğini arttırırken, kasın kasılma aktivitesinde bir azalma yoktur.

Endopeel kasın gerginliğini arttırır ve sarkmayı iyileştirir ve cildin hemen üzerinde gerilmesini sağlar ve kırışıklıkların giderilmesini sağlar.

Endopeel, her bölgedeki cildi germek için uygulanır.

Kötü görünümlü, torba benzeri düşük boğazlı platisma bantlarının hızlı ve etkili bir şekilde düzeltilmesi ve cildin fiziksel kalitesini iyileştirmek için kullanılır.

Dudaktaki kasların hiper aktivitesinden kaynaklanan dikey hatların çıkarılmasına yardımcı olur.

Uzun süreli etki elde etmek için endopeel tekniği en uygun ve en doğru şekilde uzmanlar tarafından uygulanması gerekmektedir.

8-10 ay boyunca yüz ve boyun gerginliğine sahip endopeel bu sayede uzun süre sizlere kalıcı etkiler ve güzel bir görünüm sunmaktadır.

Endopeel, alnına ve göz çevresine uygulanan Botulinum toksini enjeksiyonunu, yüzün orta ve alt kısımlarındaki kasları felç etmeden germe etkisi yaparak destekler.

Bu şekilde, yüzün üst kısmı aydınlanırken, orta ve alt yüz bu duruma uyum sağlamak için gerilir ve gençleşir.

Endopeel uygulamasının ardından belli durumlara dikkat edilmelidir. Bu durumlar:

Sauna, çok sıcak su gibi ısı yaratan koşullardan kaçınılmalıdır.

Yer fıstığına alerjiniz varsa, almadan önce doktorunuza danışmalısınız.

Kendinizi güneşe veya bronzlaşma kabinlerine maruz bırakmayın.

Endopeel kasları felç etmez bu sayede de mimiklerinizi asla kaybetmezsiniz.

Endopeel, uygulamadan 8-10 ay sonra orijinal durumuna döndüğü durumlarda da endopeel uygulamasını tekrar edebilirsiniz.

Endopeel gerektiğinde tekrarlanabilir. Tekrarlamanın sağlık için bir sorun yoktur.