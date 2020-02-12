AA

Türk bankacılık sektörü, 2019'da enerji alanında faaliyet gösteren şirketlere kredi desteğini bir önceki yıla göre 23 milyar 684 milyon lira artırdı. Böylece enerji sektörünün toplam kredi stoku 240 milyar 147 milyar liraya yükseldi.

Kur ataklarının yaşandığı 2018'de kredi faiz oranları yüzde 40'lara dayanırken, hükümetin aldığı tedbir ve atılan adımlarla faiz oranları ve ülke risk primi geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB),geçen yılın ikinci yarısından itibaren başladığı faiz indirimleri, ticari kredi tarafında etkisini gösterdi. Böylece reel sektör şirketlerinin finansman koşulları iyileşirken, firmaların da düşük maliyetli fona erişimi sağlandı.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, bankacılık sektörünün enerji alanında faaliyet gösteren firmalara açtığı kredilerin stoku 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 10,9 artarak 240 milyar 147 milyon liraya ulaştı.

2018 sonunda 216 milyar 463 milyon lira düzeyinde olan kredi stoku, bir yıllık dönemde 23 milyar 684 milyon lira artış gösterdi.

ANKARA BİRİNCİ, İSTANBUL İKİNCİ SIRADA

Enerji sektörüne kullandırılan kredilerde Ankara ve İstanbul, yüzde 70'lik paya sahip oldu. Ankara, 2018'de olduğu gibi 2019'da da yüzde 37,9'luk payla liderliğini sürdürdü. Ankara'nın enerji kredileri stoku bir yıllık dönemde yüzde 12 artışla 90 milyar 995 milyon liraya ulaştı.

Ankara'yı, yüzde 32,7'lik pay ve 78 milyar 590 milyon liralık kredi stoku ile İstanbul takip etti.

Ankara ve İstanbul'u, 18,1 milyar liralık kredi bakiyesi ile Denizli, 8,4 milyar lirayla İzmir ve 7,5 milyar lirayla Kocaeli izledi.

KREDİ STOK DEĞİŞİMİ

Enerji alanında kullandırılan krediler göz önüne alındığında, bir yılda kredi stokunun en fazla arttığı il 9,7 milyar lirayla Ankara oldu. Ankara'yı, 7,7 milyar lirayla İstanbul, 2,9 milyar lirayla İzmir, 2,1 milyar lirayla Kocaeli ve 1,2 milyar lirayla Denizli takip etti.

Adana, kredi stokunun en fazla düştüğü il olarak kayıtlara geçti. İldeki kredi stoku, bir yılda 445,4 milyon lira düştü. Adana'yı, 416,6 milyon lirayla Kahramanmaraş, 189,2 milyon lirayla Erzurum, 173,3 milyon lirayla Kayseri ve 167,8 milyon lirayla Batman izledi.

Enerji kredi bakiyesinin en az olduğu iller 501 bin lirayla Tunceli, 716 bin lirayla Bayburt, 1,1 milyon lirayla Sinop, 1,8 milyon lirayla Hakkari ve 2,7 milyon lirayla Kilis olarak sıralandı.

Aralık 2018-Aralık 2019 döneminde kredi stoku en fazla olan ilk 10 il şöyle:

İL Aralık 2018 (bin TL) Aralık 2019 (bin TL) Değişim (yüzde) Fark (bin TL) 1 ANKARA 81.281.288 90.994.871 12,0 9.713.583 2 İSTANBUL 70.852.442 78.590.278 10,9 7.737.836 3 DENİZLİ 16.835.921 18.064.763 7,3 1.228.842 4 İZMİR 5.520.754 8.409.641 52,3 2.888.887 5 KOCAELİ 5.404.017 7.464.596 38,1 2.060.579 6 KONYA 6.110.035 6.789.869 11,1 679.834 7 GAZİANTEP 4.088.776 4.885.287 19,5 796.511 8 BURSA 3.253.213 3.188.907 -2,0 -64.306 9 ADANA 3.247.241 2.801.839 -13,7 -445.402 10 MUĞLA 2.052.673 2.579.871 25,7 527.198