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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den Adana'nın 6 ilçesine doğalgaz müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dağıtım şirketinin Adana'da gelecek 5 yılda yapacağı 750 milyon liralık yatırımla 6 yeni ilçeye ve eksik mahallelere doğal gaz ulaştırılacağını söyledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den Adana'nın 6 ilçesine doğalgaz müjdesi
AA

Bakan Dönmez, Adana Valiliğinde düzenlenen Enerji Koordinasyon Toplantısı'nda, kentin enerjiyle ilgili sorunlarını değerlendirdiklerini, gaz ve elektrik dağıtım şirketlerinin de mevcut yatırımlarıyla plan ve projelerini paylaştığını belirtti.

Adana'nın, sanayi, tarım ve turizmle öne çıkan kentlerden olduğunu ifade eden Dönmez, "İlimizin enerji arz güvenliği, elektrik ve doğal gazın kesintisiz ve kaliteli bir şekilde son kullanıcıya kadar tedariki bizim için olmazsa olmazımız. Doğal gaza Adana'mız 2009 yılında kavuştu. Yaklaşık 11 yıldır doğal gaz konforundan yararlanan illerimizden birisi." dedi.

Dönmez, Türkiye'de doğal gaz kullanımının AK Parti iktidarları döneminde arttığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"2002 yılına, yani AK Parti iktidara gelinceye kadar sadece 5 büyük ilimizde ve 50 ilçede doğal gaz varken, bugün hamdolsun Edirne'den Hakkari'ye kadar, Batı'da ne varsa Doğu'da da o olacak anlayışıyla doğal gazı bütün illerimize getirdik. Bu kapsamda da Adana'mızda 2009 yılından bu yana doğal gaz kullanılıyor. Halihazırda Adana'da yaklaşık 190 bin abonemiz doğal gaz kullanıyor ama neredeyse 200 bin civarında kapısına kadar doğal gazı götürüp gaz kullanmayan insanlarımız da var. Buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum, lütfen çağdaş, kaliteli ve konforlu yaşamın en büyük hizmetlerinden biri olan doğal gaza, kapınıza kadar getirdiğimiz bu altyapı hizmetine başvurun. Siz de bu konforlu hayattan nasibinizi alın."

Doğal gaz kullanımının hava kalitesini de artırdığını vurgulayan Bakan Dönmez, "Doğal gaz kullanımı sadece bireysel anlamda sizin konforunuzu artırmayacak. Adana gibi bir bölgemizde hava kalitesinin artması ve istenen seviyelere gelmesi anlamında da aboneleşme oranı son derece önemli. Buraya yapılan yatırımın daha verimli kullanıyor olması da şehrimiz lehine bir durum." diye konuştu.

"ADANA'DA 6 İLÇEYE DAHA DOĞALGAZ ULAŞTIRILACAK"

Dönmez, kentte 6 ilçeyi daha doğal gaza kavuşturmayı hedeflediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adana'mızda merkez ilçelerimiz dahil olmak üzere doğal gaz kullanan diğer ilçelerimiz de var, Ceyhan, Kozan, İmamoğlu, Yumurtalık ve Karaisalı gibi. Merkezde de Seyhan ve Yüreğir var. Asıl hedefimiz, Adana'da 5 yıl içerisinde şu anda kullanmayan 6 ilçemize daha doğal gaz götürmeyi planlıyoruz. Bunların bir kısmı CNG dediğimiz sıkıştırılmış doğal gaz taşıma yöntemiyle olacak, bir kısmını da şartlar el verdiği takdirde boru hattıyla götürmüş olacağız. Ama nihai kullanıcılar açısından değişen bir şey yok, onu ifade edeyim. Bu sadece yatırımların daha hızlı ve ekonomik realize olması açısından. Doğal gaz dağıtım şirketimiz Adana'da, önümüzdeki 5 yıl içerisinde yaklaşık 750 milyon liralık yatırım yapacak. Bu yatırımla yeni 6 ilçemize hem de mevcut doğal gaz kullanan ilçelerimizin eksik mahallelerine bu dağıtım şebekesini genişletmiş olacağız."

"ADANA'YA 1 MİLYAR 425 MİLYON LİRALIK ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ YATIRIMI PLANLANDI"

Kentin elektrik dağıtım ve iletim konusunun da toplantıda görüşüldüğünü aktaran Bakan Dönmez, "Bugün Seyhan'da kurulu olan hidroelektrik santralimizi ziyaret edeceğiz. Burası 65 yaşında. Şu anda Türkiye'de çalışan en eski hidroelektrik santrali. İlk santrali burada kurmuşuz ve hala çalışıyor, bu mutluluk verici bir şey. Adana'da artan enerji talebini kesintisiz ve kaliteli bir şekilde karşılamak da bizim sorumluluğumuzda. Bunu gerek üretim tarafında üretim tesislerimiz, gerek ana iletim hatları işleten TEİAŞ, gerekse de şehir içerisinde elektrik dağıtımı yapan Toroslar EDAŞ üzerinden bu kesintisiz enerji hizmetini vermeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Son yıllarda ani hava değişikliklerinin olduğunu belirten Dönmez, şöyle devam etti:

"Her ne kadar iklim değişikliği bizi, şebekelerimizi zorlasa da buna teknik, ekonomik çözümler getirmek de bizim görevimiz. Şirketlerimizden bu bölgede şebekenin yenilenmesi dahil, planlı bakımlara ağırlık vermesini, yetersiz güç veya iletken dağıtım hattı şebekesi olan yerlerde de süratle bu eksikliği tamamlaması noktasında bir mutabakata vardık. 2021-2025 dönemi içerisinde Adana'mızda yaklaşık 1 milyar 425 milyon liralık elektrik dağıtım şebekesi yatırımı planlandı. Bu bir önceki 5 yıllık dönemle kıyasladığımızda, ki o zaman 1 milyar 97 milyon liralık yatırım yapılmıştı, neredeyse yüzde 40-50 civarında bir artışı reel anlamda ifade ediyor. Bu yapılacak yatırımın da önemli bir kısmını kırsal mahallelere ayırdık. Bu 1 milyar 425 milyon liralık yatırımın 855 milyon liralık kısmı merkez ilçelerimizdeki yatırımlara, şebekenin yenilenmesi, güç artışı dahil, diğer 570 milyon liralık kısmı da kırsala ayrıldı."

Dönmez, bir önceki dönemle kıyaslandığında elektrik dağıtımında 7 kat enerji nakil hatlarında artış olacağını vurgulayarak, "2015-2020 dönemi ile 2021-2026 dönemi kıyasladığımızda 7 katlık enerji nakil hattı çekiminde rasyonel, gerçekçi bir artış hedefliyoruz. İnşallah en kısa süre içerisinde şehirlerimizde olduğu gibi kırsalda da artan bu talebi zamanında karşılamış olacağız." şeklinde konuştu.

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