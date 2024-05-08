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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Enerjisa Enerji'den Karataş'ta "Sürdürülebilir Balıkçılığa Destek" projesi - İş-Yaşam Haberleri

        Enerjisa Enerji'den Karataş'ta "Sürdürülebilir Balıkçılığa Destek" projesi

        Enerjisa Enerji, Karataş Belediyesi ve Karataş Su Ürünleri Kooperatifi işbirliğiyle deniz ve limandan toplanan atıklar geri dönüşüm yoluyla bölge halkına yeni gelir alanı ve ek istihdam sağlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 11:50 Güncelleme: 08.05.2024 - 11:50
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        Enerjisa'dan "Sürdürülebilir Balıkçılığa Destek" projesi
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        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Enerji, balıkçılığın ana geçim kaynağı olduğu Adana Karataş'ta gerçekleştirdiği "Sürdürülebilir Balıkçılığa Destek" projesi ile bölge halkına yeni bir gelir alanı ve ek istihdam sağlamayı amaçlıyor.

        Türkiye'nin enerji dönüşümüne "Herkes için daha iyi bir gelecek" vizyonuyla öncülük ederek enerji verimliliği ve kurumsal sosyal sorumluluklar konusunda farkındalık oluşturan şirket, Karataş Belediyesi ve Karataş Su Ürünleri Kooperatifi ile proje geliştirdi.

        Proje kapsamında, deniz ve limandan toplanan atıklar geri dönüşüme kazandırılacak, balık ağları ileri dönüşüm ile farklı ürünlerde girdi olarak kullanılacak. Üretim aşamasında kadınların istihdam edileceği bu ürünlerle çevre dostu bir ekonomi yaratılacak, enerjide tasarruf sağlayan güneş enerjisi santrali kurulumu, kapasite geliştiren eğitim programları ve atık yönetimiyle bir çözüm ortaya konulacak.

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        Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu, Karataş'ta sürdürülebilir bir balıkçılık ekosistemi yaratma hedefiyle yola çıktıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Enerjisa Enerji olarak toplumsal fayda yaratacak çalışmalarımızı sürdürülebilirlik etki odağı ile geliştiriyor ve hayata geçiriyoruz. Paydaşlarımız ile birlikte projeyi geliştirirken odağımız bölge insanı ve yerel kalkınmaydı. Bu proje ile birlikte doğaya terk edilmiş plastiklerin ileri dönüşümü sayesinde sadece çevre dostu bir fayda elde etmiyor, yeni ve döngüsel bir ekonomi de yaratıyoruz. Kadınlar için kapasite geliştiren ve gelir getirici bir faaliyet olması sebebiyle iş ve aile hayatında kadının görünürlüğünü artırmak konusunda da mutluluk duyuyoruz."

        Projeyi etki odaklı sürdürülebilirlik anlayışlarının bir sonucu olarak gördüklerini aktaran Taşcıoğlu, "Yaklaşık 25 bin kişinin yaşadığı Karataş'ta ana geçim kaynağı olan balıkçılığın sürdürülebilir olması için önemli bir kilometre taşıdır. Adana Karataş'ta başlayan bu yolculuk, bölgedeki balıkçılığı ve genel olarak çevre bilincini güçlendirerek daha yaşanabilir bir dünya için önemli adımlar atmamıza olanak tanıyor. Herkes için daha iyi bir gelecek sağlamak adına konfor alanımızdan çıkıp var gücümüzle çalışmaya, sürdürülebilirlik etki alanlarımızı genişletmeye, gezegenimiz ve toplum için fayda sağlayan projeler için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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