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Enes Batur evlendi mi? Enes Batur'un düğünü nasıl oldu?

Enes Batur evlendi mi soruları merak konusu oldu. Youtube'da yaklaşık 10 milyon takipçiye ulaşan Enes Batur sosyal medyada paylaştığı nikah davetiyesiyle takipçilerini şaşkına çevirdi. Peki Enes Batur'un düğünü nasıl oldu? İşte o anlar...

Enes Batur evlendi

Enes Batur evlendi mi soruları takipçileri tarafından sorulmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından nikah davetiyesini paylaşan Enes Batur kimseyi inandıramamıştı. Youtuber dün akşam 'Evlendim' notuyla düğün fotoğraflarını takipçileri ile paylaştı.

ENES BATUR REKLAM İÇİN Mİ EVLENDİ?

Çektiği videolarla üne kavuşan Enes Batur'un evlendiğine sevenleri inanmadı. Yakında yeni filmi vizyona girecek olan Batur'un bu hamlesinin reklam amaçlı olduğu iddia edildi.

ENES BATUR KİMDİR?

Enes Batur Sungurtekin (d. 9 Nisan 1998),Türk vlogger ve oyuncu. YouTube'da paylaştığı videolar ile tanındı. 2017'de düzenlenen 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde ilk kez dağıtılan En İyi YouTuber/Instagrammer Ödülü kendisine verildi; ancak daha sonra geri alındı.2018'de düzenlenen 5. Altın Palmiye Ödülleri'nde Yılın Sosyal Medya Fenomeni Ödülü'nü kazandı. Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018'de vizyona girdi.

TULU BACI KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni Enes Batur'un sevgilisi Tulu Baci, 8 Nisan 1999 Kıbrıs doğumludur. Annesinin adı Denisa babasının adı ise Cem Bacı'dır. İstanbul Üniversitesi Konservatuar bölümünde öğrenimini sürdürmektedir.

 

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