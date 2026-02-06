Enes Bulut: Galatasaray formasıyla kupa kaldırmak tarif edilemez bir gurur
Galatasaray'da 7. sezonunu geçiren Enes Bulut, sarı kırmızılı formayla yaşadığı unutulmaz anılarından takımın bu seneki hedeflerine kadar merak edilen birçok soruya yanıt verdi.
Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın kaptanı Enes Bulut, GSPlus’ın “Yakından Tanıyalım” serisinde sarı-kırmızılı kariyerine dair samimi açıklamalarda bulundu. Kulüpte 7. sezonunu geçiren deneyimli oyuncu, unutulmaz anılarından bu sezonki hedeflere, kaptanlık sorumluluğundan kişisel motivasyonuna kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.
Enes Bulut’un GSPlus’a özel açıklamaları şu şekilde:
Enes, hoş geldin. Seni daha yakından tanımak için, kendini birkaç cümleyle nasıl anlatırsın?
Sahada sorumluluk almaktan kaçmayan, mücadeleyi ve takım ruhunu her şeyin önünde tutan bir oyuncuyum. Galatasaray formasını giymenin ne demek olduğunu biliyorum ve her maçta bunun hakkını vermeye çalışıyorum.
20 yaşında Galatasaray’a geldin ve bu sezon 7. sezonunu yaşıyorsun. Galatasaray formasıyla yaşadığın unutulmaz anılarından bahseder misin?
Bu formayla yaşanan her başarı çok değerli ama kazanılan şampiyonluklar ve Avrupa’da yaşadığımız zaferler özel bir yere sahip. Galatasaray formasıyla kupa kaldırmak tarif edilemez bir gurur.
Galatasaray’da uzun yıllar forma giymek ve takım kaptanı olmak sana neler ifade ediyor?
Galatasaray’da uzun yıllar forma giymek büyük bir onur. Kaptanlık ise bu onurun sorumlulukla birleşmiş hali. Bu armayı taşıyan bir kaptan olarak, sahada da saha dışında da Galatasaray’a yakışır şekilde durmaya çalışıyorum.
Geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile tamamladınız, bu sezon da ligde yolunuza emin adımlarla devam ediyorsunuz. Bu sezonun hedefleri neler?
Galatasaray’da hedef hiçbir zaman değişmez. Sahaya çıktığımız her maçta kazanmak isteriz. Bu sezon da ligde ve Avrupa’da sonuna kadar gidip, taraftarımıza yeni mutluluklar yaşatmak istiyoruz.
Bu sezon hem takıma yeni isimler katıldı hem de sen yeni sözleşme imzaladın. Bu yeni dönemi nasıl değerlendiriyorsun?
Takıma katılan arkadaşlarımızla birlikte daha da güçlendik. Benim yeni sözleşme imzalamam ise Galatasaray’a olan bağlılığımın bir göstergesi. Bu formayla daha nice başarılar yaşamak istiyorum.
Engelsiz Aslanlar’ı birkaç kelimeyle nasıl özetlersin? Takım içindeki liderlik rolünü nasıl tanımlarsın?
Mücadele, inanç ve büyük Galatasaray ruhu. Engelsiz Aslanlar sahaya çıktığında asla pes etmez. Kaptan olarak da takım arkadaşlarımı motive etmeye, bu ruhu her an canlı tutmaya çalışıyorum.
En büyük motivasyonun ne? Form grafiğini bu seviyede tutmanın bir sırrı var mı?
En büyük motivasyonum Galatasaray armasını en iyi şekilde temsil etmek. Bunun sırrı ise disiplinli çalışma, istikrar ve hiçbir zaman rehavete kapılmamak. Her maçtan sonra daha iyisini hedefliyorum.
Kendinle ilgili en çok hangi özelliğini seviyorsun? Sence seni sahada öne çıkaran en güçlü yönün ne?
Asla vazgeçmemem. Zor anlarda sorumluluk almaktan kaçmam. Galatasaray forması giyiyorsan mücadele etmek zorundasın.
Maçlardan önce mutlaka yaparım dediğin bir ritüelin ya da alışkanlığın var mı?
Maçlardan önce genelde sakin kalmayı tercih ederim. Müzik dinlerim. Aslında kısa bir süre yalnız kalıp maça mental olarak odaklanmak benim için önemli diyebilirim.
İlgilendiğin, izlemeyi sevdiğin başka spor dalları var mı? İzin günlerinde genelde neler yapıyorsun?
Futbolun yanı sıra Formula 1, buz hokeyi ve motor sporlarını takip ediyorum. İzin günlerinde ise dinlenmeye, zihinsel olarak yenilenmeye ve bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanmayı öncelik haline getiriyorum.