Enes Bulut: Galatasaray formasıyla kupa kaldırmak tarif edilemez bir gurur

Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın kaptanı Enes Bulut, GSPlus’ın “Yakından Tanıyalım” serisinde sarı-kırmızılı kariyerine dair samimi açıklamalarda bulundu. Kulüpte 7. sezonunu geçiren deneyimli oyuncu, unutulmaz anılarından bu sezonki hedeflere, kaptanlık sorumluluğundan kişisel motivasyonuna kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Enes Bulut’un GSPlus’a özel açıklamaları şu şekilde:

Enes, hoş geldin. Seni daha yakından tanımak için, kendini birkaç cümleyle nasıl anlatırsın?

Sahada sorumluluk almaktan kaçmayan, mücadeleyi ve takım ruhunu her şeyin önünde tutan bir oyuncuyum. Galatasaray formasını giymenin ne demek olduğunu biliyorum ve her maçta bunun hakkını vermeye çalışıyorum.

20 yaşında Galatasaray’a geldin ve bu sezon 7. sezonunu yaşıyorsun. Galatasaray formasıyla yaşadığın unutulmaz anılarından bahseder misin?

Bu formayla yaşanan her başarı çok değerli ama kazanılan şampiyonluklar ve Avrupa’da yaşadığımız zaferler özel bir yere sahip. Galatasaray formasıyla kupa kaldırmak tarif edilemez bir gurur.

Galatasaray’da uzun yıllar forma giymek ve takım kaptanı olmak sana neler ifade ediyor?

Galatasaray’da uzun yıllar forma giymek büyük bir onur. Kaptanlık ise bu onurun sorumlulukla birleşmiş hali. Bu armayı taşıyan bir kaptan olarak, sahada da saha dışında da Galatasaray’a yakışır şekilde durmaya çalışıyorum.

Geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile tamamladınız, bu sezon da ligde yolunuza emin adımlarla devam ediyorsunuz. Bu sezonun hedefleri neler?

Galatasaray’da hedef hiçbir zaman değişmez. Sahaya çıktığımız her maçta kazanmak isteriz. Bu sezon da ligde ve Avrupa’da sonuna kadar gidip, taraftarımıza yeni mutluluklar yaşatmak istiyoruz.