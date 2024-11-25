Enes Ünal geri dönüş ateşini yaktı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth forması giyen Enes Ünal, İspanya'ya geri dönebilir.

İKİ TAKIM TEMASTA

İspanyol basınında yer alan habere göre; Sevilla ve Getafe, milli futbolcu ile ilgileniyor. İki takımın da milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istedikleri ve 27 yaşındaki futbolcuyla temasa geçtikleri kaydedildi.

İki takım arasında şu anda Getafe'nin transfer için daha önde olan taraf olduğu belirtildi.