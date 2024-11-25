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        Haberler Spor Transfer Enes Ünal geri dönüş ateşini yaktı! - Futbol Haberleri

        Enes Ünal geri dönüş ateşini yaktı!

        Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'ta forma giyen milli futbolcu Enes Ünal için flaş bir ayrılık gelişmesi öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 14:51 Güncelleme: 25.11.2024 - 14:51
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        Enes Ünal geri dönüş ateşini yaktı!
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        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth forması giyen Enes Ünal, İspanya'ya geri dönebilir.

        İKİ TAKIM TEMASTA

        İspanyol basınında yer alan habere göre; Sevilla ve Getafe, milli futbolcu ile ilgileniyor. İki takımın da milli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istedikleri ve 27 yaşındaki futbolcuyla temasa geçtikleri kaydedildi.

        İki takım arasında şu anda Getafe'nin transfer için daha önde olan taraf olduğu belirtildi.

        GERİ DÖNÜŞE SICAK BAKIYOR

        İspanya'da daha önce Levante, Villarreal, Real Valladolid ve Getafe formaları giyen Enes Ünal'ın da La Liga'ya geri dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

        BU SEZON PERFORMANSI

        Bournemouth, Enes Ünal'ı geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak kadrosuna katmış ve sezonun sona ermesiyle birlikte 16.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

        Mayıs ayında yaşadığı sakatlığın ardından eylül ayıyla birlikte formasına kavuşan milli futbolcu, bu sezon Bournemouth'ta çıktığı 9 maçta 1 asist yaptı.

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