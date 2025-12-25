Enes Ünal, LaLiga'ya geri dönebilir!

İngiliz ekibi Bournemouuth'ta forma giyen forvet oyuncusu Enes Ünal, Ocak ayında İspanya LaLiga'ya geri dönebilir.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre, uzun süren sakatlığını atlatan Enes Ünal'ın yeniden LaLiga'da forma giymek istediği öne sürüldü.

AS Gazetesi'nin haberinde, Ekim ayında sahalara dönen ve Bournemouth formasıyla sınırlı süreler alan 28 yaşındaki milli golcünün, daha fazla süre alabileceği bir kulübe transfer olmayı planladığı belirtildi.

Haberde, Enes Ünal'ın özellikle İspanya'da futboldan daha fazla karşılık bulduğunu düşündüğü ve bu nedenle LaLiga'ya dönüş konusunda istekli olduğu vurgulandı.