        Enes Ünal, LaLiga'ya geri dönebilir - Futbol Haberleri

        Enes Ünal, LaLiga'ya geri dönebilir

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouuth'ta top koşturan milli futbolcu Enes Ünal'ın İspanyol temsilcisi Getafe'ye geri dönebileceği iddia edildi.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2025 - 23:00 Güncelleme: 25.12.2025 - 23:00
        Enes Ünal, LaLiga'ya geri dönebilir!
        İngiliz ekibi Bournemouuth'ta forma giyen forvet oyuncusu Enes Ünal, Ocak ayında İspanya LaLiga'ya geri dönebilir.

        İspanyol basınında çıkan haberlere göre, uzun süren sakatlığını atlatan Enes Ünal'ın yeniden LaLiga'da forma giymek istediği öne sürüldü.

        AS Gazetesi'nin haberinde, Ekim ayında sahalara dönen ve Bournemouth formasıyla sınırlı süreler alan 28 yaşındaki milli golcünün, daha fazla süre alabileceği bir kulübe transfer olmayı planladığı belirtildi.

        Haberde, Enes Ünal'ın özellikle İspanya'da futboldan daha fazla karşılık bulduğunu düşündüğü ve bu nedenle LaLiga'ya dönüş konusunda istekli olduğu vurgulandı.

        GETAFE'YLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

        Ayrıca, Enes Ünal'ın çevresi aracılığıyla eski kulübü Getafe ile temasa geçtiği ve oyuncunun Ocak ayında İspanya'ya dönmeye hazır olduğu ifade edildi.

        Tecrübeli forvetin, Villarreal, Valladolid, Levante ve Getafe'de geçirdiği yılları özlediği ve LaLiga'nın oyun ortamına halihazırda alışkın olduğu da haberde öne çıkan detaylar arasında yer aldı.

