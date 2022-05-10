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Enflasyon döneminde portföy yönetiminin püf noktaları

Global Yatırım Holding ile Yatırımcı Rehberi programının bu haftaki konuğu Katılım Emeklilik Fon Yönetim Müdürü Fatih Bozkurt oluyor. Bozkurt, ABD Merkez Bankası FED'in faiz artırım kararının ardından piyasaların neden önce olumlu tepki verip ardından çöküşe geçtiğini anlatıyor. bu durumun gelişmekte olan ülke piyasalarına yansımasını da değerlendiren Bozkurt, yüksek enflasyon döneminde yatırımcıların kendilerini koruma mekanizmalarını dile getiriyor. Bozkurt, döviz kurunda son günlerdeki yükselişle ilgili görüşlerini de paylaşıyor.

Enflasyon döneminde portföy yönetiminin püf noktaları

Global Yatırım Holding ile Yatırımcı Rehberi programının bu haftaki konuğu Katılım Emeklilik Fon Yönetim Müdürü Fatih Bozkurt oluyor. Bozkurt ABD Merkez Bankası FED'in faiz artırım kararının ardından piyasaların neden önce olumlu tepki verip ardından çöküşe geçtiğini anlatıyor. Bu durumun gelişmekte olan ülke piyasalarına yansımasını da değerlendiren Bozkurt, yüksek enflasyon döneminde yatırımcıların kendilerini koruma mekanizmalarını dile getiriyor. Bozkurt, döviz kurunda son günlerdeki yükselişle ilgili görüşlerini de paylaşıyor.

POTANSİYEL TAŞIYAN HİSSELER NASIL BULUNUR?

Borsa İstanbul’da son dönemdeki yükselişi değerlendiren Bozkurt, borsada portföy yönetimi açısından temel doğruların ve stratejilerin neler olduğunu anlatıyor. Bu stratejilerin yüksek enflasyon döneminde nasıl değişebileceğini ifade eden Bozkurt, yatırımcıların borsada şu anda potansiyeli yüksek şirketleri nasıl bulabilecekleri yönündeki görüşlerini paylaşıyor.

SAĞLIKLI PORTFÖY YÖNETİMİ NASIL OLUR?

Ukrayna Rusya savaşının dünya ve Türkiye piyasalarına etkisini yorumlayan Bozkurt, Batı dünyasının Rusya’ya yaptırımlarının dünya, Rusya ve Türkiye ekonomisine etkisini değerlendiriyor. Bozkurt "Bu koşullarda sağlıklı bir portföy yönetimini yapabilmenin koşulları nelerdir? Vatandaş ne yapmalı?" sorusunun yanıtını veriyor.

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