Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TÜİK TEFE TÜFE Aralık enflasyon beklentisi nasıl?

        Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TÜİK TEFE TÜFE Aralık enflasyon beklentisi nasıl?

        Aralık ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Yılın 6 aylık enflasyon rakamları, hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem de memur ve memur emeklileri için uygulanacak zam oranlarının belirlenmesinde belirleyici olacak. Peki enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TÜİK TEFE TÜFE Aralık enflasyon beklentisi nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2025 - 17:43 Güncelleme: 24.12.2025 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TÜİK tarafından açıklanacak aralık 2025 enflasyon oranı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ait enflasyon verilerini duyurduktan sonra, dikkatler kira artış oranına çevrilecek. Peki, enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, aralık 2024 TÜİK enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç olacak?

        2

        2025 ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Enflasyon rakamları normalde her ayın 3'ünde açıklanıyor ancak 3 Ocak Cumartesi gününe denk geldiği için Aralık enflasyonu 5 Ocak 2026 Pazartesi saat 10.00'da açıklanacak.

        3

        TCMB 2025-2026 ENFLASYON TAHMİNİ

        2025 yılının son Enflasyon Raporuna göre; TCMB 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını öngörürken; 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerilemesini bekliyor.

        "2026'DA DEZENFLASYON DEVAM EDECEK"

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 3 Şubat itibarıyla ocak enflasyon rakamları açıklandığında Türkiye'nin büyük ihtimalle yüzde 20'li rakamları göreceğini belirterek, "2026'da dezenflasyon devam edecek." dedi.

        Şimşek, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen 5. Finansın Geleceği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, uyguladıkları Makro Ekonomik İstikrar ve Reform Programı'nda enflasyonu tek haneye indirmeyi, öngörülebilirliği artırmayı, sürdürülebilir cari dengeye kavuşmayı ve tüm bu kazanımların kalıcı olmasını hedeflediklerini söyledi.

        4

        Gıda ve enerji arzında da önemli politikalar hayata geçirdiklerini dile getiren Şimşek, "Enflasyona bakarsanız, son 3 yılda yüzde 64-65 aralığından önce yüzde 44'e gittik. Arkasından da bu sene şu an itibarıyla yüzde 31. Gelecek sene hedef bant yüzde 13-19 arasında ama piyasa 20'li rakam bekliyor. Gelecek sene için tekrar söyleyeyim ilave birtakım şoklar olmazsa hedef bandın üst kısmını oldukça gerçekleştirilebilir olarak görüyoruz." dedi.

        Şimşek, konut fiyatları ile kira arasındaki ilişkinin yeniden kurulduğunu ve gelecek dönemde kira artışlarının normalleşeceğini kaydederek, geçmişte uygulanan yüzde 25 artış sınırının ve deprem bölgesindeki konut açığının etkisinin azaldığını, konut üretiminin artmaya devam ettiğini anlattı.

        Eğitim enflasyonunda da geçmiş dönemdeki sınırlamaların etkisinin artık geçtiğini ifade eden Şimşek, genel enflasyonu yukarı çeken kira ve eğitim kalemlerinde aşağı yönlü trendin yaşandığını vurguladı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Düşen uçakla ilgili flaş açıklama!
        Düşen uçakla ilgili flaş açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        24 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        24 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Geri manevra can aldı
        Geri manevra can aldı
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da burçları neler bekliyor?
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama