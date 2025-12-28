Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyon oranı beklentisi nasıl?
Aralık enflasyon oranı için geri sayım başladı. TÜİK tarafından duyurulacak TEFE ve TÜFE rakamları, yıl sonu enflasyon tablosunu netleştirecek. Peki, Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyon oranı beklentisi nasıl?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşacak. Açıklanacak enflasyon oranları, başta maaş zamları ve kira artışları olmak üzere, birçok ekonomik gösterge ve piyasa dinamiği üzerinde belirleyici olacak. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ait Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını duyurdu. İşte, enflasyon oranının açıklanacağı tarih
ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Aralık ayı ve yıllık enflasyon oranlarının, 3 Ocak tarihinin Cumartesi gününe denk gelmesinden dolayı 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da açıklanacak.
ENFLASYON BEKLENTİSİ NASIL?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.
Buna göre, 2025 yılı aralık ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 0,14 puan azalarak yüzde 23,35'e, reel sektör için 0,90 puan azalışla yüzde 34,80'e, hane halkı için 1,34 puan düşerek yüzde 50,90'a geriledi.
Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı bir önceki aya göre 0,30 puan azalarak yüzde 24,53 seviyesinde gerçekleşti