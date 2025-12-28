Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyon oranı beklentisi nasıl?

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı ve yıllık enflasyon oranlarının, 3 Ocak tarihinin Cumartesi gününe denk gelmesinden dolayı 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da açıklanacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NASIL?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Buna göre, 2025 yılı aralık ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 0,14 puan azalarak yüzde 23,35'e, reel sektör için 0,90 puan azalışla yüzde 34,80'e, hane halkı için 1,34 puan düşerek yüzde 50,90'a geriledi.